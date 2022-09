Com uma presença sempre forte na IFA, a Huawei voltou a marar presença neste certame internacional, com algumas novidades de peso, como é normal na marca.

Desta vez começou com uma proposta de peso, revelando a sua posição. Apresentou o novo MateBook X Pro, um ultraportátil versátil com uma excelente performance.

O Huawei MateBook X Pro é o mais recente e leve ultraportátil da Huawei, que surge agora com um novo corpo metálico de acabamento aveludado. Apresenta um ecrã Huawei Real Colour FullView de 14,2 polegadas com certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, que suporta uma consistência de cor universal, e uma notável variedade de características inovadoras, incluindo funcionalidades como o Super Dispositivo e a Conferência Inteligente – todas elas concebidas para proporcionar uma experiência superior ao utilizador.

Novo design, novas experiências sensoriais

O Huawei MateBook X Pro apresenta um corpo metálico de acabamento aveludado, que substitui as ligas de alumínio brilhantes, frequentemente encontradas no design de portáteis. O dispositivo é lançado numa tonalidade premium e elegante, em azul.

Graças à aplicação de técnicas avançadas de design, como o processo de revestimento por oxidação de micro-arco, o Huawei MateBook X Pro é agradável ao toque e garante uma superfície resistente ao desgaste. A utilização de ligas de magnésio leves e fortes no design full-CNC unibody significa que o portátil pesa apenas 1,26kg, o que o torna altamente resistente e fácil de transportar.

Ecrã FullView para uma experiência de cores mais realista

O novo Huawei MateBook X Pro é notável pelo seu ecrã FullView 3.1K de 14,2 polegadas e pela sua elevada relação de aspeto de 92,5%. O suporte para a gama bicolor P3 e sRGB com ΔE<1 proporciona uma experiência visual mais imersiva. Além disso, a sua tecnologia de consistência de cor universal assegura que a qualidade e precisão da cor permanecem as mesmas em múltiplos dispositivos Huawei.

O Huawei MateBook X Pro é o primeiro portátil a obter a certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 3.05, depois de passar 17 rigorosos testes, que asseguram um nível de referência de conforto ocular abrangente. Além disso, o novo MateBook vem revestido com uma camada AR Nano Ótica magneticamente controlada, que reduz a reflexão da luz em 60% para uma melhor experiência de leitura.

Gestos intuitivos e interativos para maior comodidade

O Huawei Free Touch com feedback Haptic – o melhor touchpad de sempre introduzido num MateBook – está em sintonia com cada toque do seu utilizador. Suporta oito gestos inovadores para capturas de ecrã, ajuste de brilho e volume, fechar ou minimizar janelas e muito mais.

Com ele, os utilizadores podem fazer screenshots ou gravar o ecrã utilizando os nós dos dedos ou rapidamente minimizar ou fechar uma janela, premindo o canto superior do touchpad. Podem até navegar pelas apresentações com gestos aéreos intuitivos, como deslizar para cima e para baixo para percorrer os slides de um PPT sem sequer tocar no teclado do portátil.

Huawei Sound e AI Camara para uma experiência de conferência mais inteligente

O Huawei MateBook X Pro está equipado com a tecnologia Huawei Sound, que consiste em seis altifalantes e configuração de frequência dividida. Os dois conjuntos de woofers apresentam um design back-to-back para criar graves envolventes, que em combinação com algoritmos de som atualizados proporcionam o áudio mais impressionante de sempre num MateBook.

Além disso, os quatro microfones incorporados têm capacidades de captação de som notáveis, permitindo receber áudio a uma distância de até 5m. Além de entretenimento imersivo, estas excelentes capacidades de captação e reprodução de som oferecem uma experiência mais profissional ao utilizador

O Huawei MateBook X Pro possui também uma câmara HD na moldura superior, com a nova funcionalidade de Câmara AI, que suporta a troca livre do background, a melhoria do hardware e modos como o Follow Cam e Eye Contact. Isto torna o Huawei MateBook X Pro na companhia perfeita durante videoconferências ou em aulas online.

A melhor experiência de escritório inteligente

A função Super Dispositivo permite ao Huawei MateBook X Pro ligar-se aos telefones Huawei, bem como aos tablets ou monitores da marca, para uma simples e rápida colaboração entre dispositivos. Com os auriculares Huawei, agora também disponíveis para emparelhamento através da funcionalidade Super Dispositivo, o Huawei MateBook X Pro irá, certamente, elevar a produtividade dos utilizadores a um nível superior.

O Huawei MateBook X PRO terá como data de lançamento em Portugal o dia 15 de setembro, com um preço de venda recomendado de 2199,00€. A marca terá como oferta de lançamento os Huawei FreeBuds Lipstick (PVPR: 249,90€).