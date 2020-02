Chegou o novo MateBook X Pro da Huawei! Saiba quanto custa…

O Coronavírus fez cancelar o Mobile World Congress 2020, mas mesmo assim a Huawei realizou o seu evento em Barcelona. O Pplware esteve a acompanhar todas as novidades da gigante chinesa onde foi apresentado o novo notebook da série MateBook X Pro.

Conheça melhor a nova máquina da Huawei que é uma verdadeira concorrente ao MacBook Pro da Apple.

Em 2018, a Huawei apresentou o Huawei MateBook X Pro, o primeiro notebook FullView de todos os tempos. O primeiro Huawei MateBook X Pro combinava uma elevada portabilidade, um ecrã premium FullView, uma performance poderosa e uma conectividade inteligente, iniciando assim uma nova era dos notebooks, ao apresentar uma moldura mínima que destacou a Huawei no segmento dos PCs.

Hoje, em Barcelona, a empresa chinesa apresentou o novo Huawei MateBook X Pro. Esta nova versão continua a ter no seu ADN um design artístico, inovação e inteligência, que elevam a sua performance e interconectividade a novos patamares.

É um notebook ultrafino, que vem com um inovador ecrã Ultra FullView capacitado para o toque. Segundo Wang Yinfeng, Presidente da Linha de Produtos para PC e Tablet da Huawei Consumer BG “Este é o nosso dispositivo multifuncional mais poderoso, portátil e inteligente até ao momento, e estamos ansiosos por o fazer chegar às mãos dos consumidores”.

MateBook X Pro com ecrã Ultra FullView

O novo PC da Huawei tem um corpo metálico com um acabamento areado premium que proporciona uma sensação suave ao toque. Tem apenas 14,6mm de espessura e pesa 1,33kg. Como referido vem com ecrã Ultra FullView. Este ecrã é capaz de alcançar uma impressionante proporção ecrã-corpo de 91%.

Adicionalmente, a Huawei incorporou um ecrã de aspeto não convencional de 3:2, que é muito mais adequado para a produtividade e criação de conteúdos quando em comparação com um ecrã panorâmico convencional. Este ecrã Ultra FullView é constituído por um painel LTPS de 13,9 polegadas que garante uma resolução de 3K (3000×2000) e 100% da gama de cores sRGB.

MateBook X Pro tem super poder e bom som…

O Huawei MateBook X Pro traz o máximo poder ao incorporar a 10ª geração Intel® Core ™ i7-10510U e i5-10210U. A placa gráfica é a NVIDIA® GeForce® MX250 com 2GB GDDR5. Possui ainda um sistema de refrigeração inteligente que alterna dinamicamente entre os modos ativo e passivo para um desempenho eficiente e silencioso.

No campo do áudio, esta nova máquina vem permitir uma maior capacidade de produtividade, com 4 altifalantes que proporcionam uma experiência de som excecional em movimento garantindo uma experiência de áudio imersiva

Ao nível da energia, esta nova máquina vem com uma bateria de 56W, que em conjunto com o revolucionário modo de poupança de energia da Huawei, oferece aos utilizadores uma vida útil que dura o dia todo. O novo MateBook X Pro vem capacitado com um adaptador portátil type C de 65W que pode ser utilizado em vários dispositivos. Ao nível das comunicações, destaque para as tecnologias Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6.

Preços

Em termos de preços, esta nova máquina começa nos 1499€ sendo que a versão mais cara vai para os quase 2 mil euros. A versão “base” vem com um i5, 16 GB de RAM e 512 de memória de armazenamento. A versão mais cara já vem equipada com um i7 e tem 1TB de memória de armazenamento.