Estas turbinas eólicas não têm pás e foram feitas para produzir eletricidade no seu telhado

As energias renováveis já respondem a uma parte da necessidade de alguns países. Contudo, ainda há muito terreno por explorar, nomeadamente, em relação à abordagem para a recolha e à forma dos dispositivos que a concretizam. Esta startup, por exemplo, desenvolveu turbinas eólicas sem pás, com o objetivo de as instalar nos telhados de edifícios.

Embora estejamos acostumados a observar turbinas eólicas gigantes, em terrenos relativamente áridos e ventosos, a verdade é que há empresas a explorar alternativas, no sentido de uma recolha de energia igualmente eficiente, mas mais proveitosa em termos de instalação e armazenamento.

A Aeromine Technologies é um exemplo disto, estando prestes a instalar turbinas eólicas sem pás em telhados de edifícios. A startup fechou, recentemente, uma ronda de financiamento de nove milhões de dólares, sendo a Veriten, uma empresa de investigação, investimento e estratégia de energia, a principal investidora. Em breve, a startup aumentará a produção do seu equipamento.

Lançada em 2022, a Aeromine fabrica "plataformas de recolha de vento" compactas de 50 kW ou mais, destinadas aos telhados dos edifícios. As unidades eólicas de telhado, que não têm partes móveis externas ou pás, captam o vento que flui para cima e sobre o edifício e convertem-no em eletricidade no local, eliminando as interrupções no fornecimento da rede. O seu sistema funciona com um gerador de ímanes permanentes de 5 kW.

A tecnologia silenciosa aproveita a aerodinâmica como num carro de corrida para capturar e amplificar o fluxo de ar de cada edifício, de modo a gerar energia. A Aeromine diz que os seus sistemas consistem tipicamente em 20-40 unidades instaladas no telhado de um edifício voltadas para a direção predominante do vento.

De acordo com o Electrek, cada unidade pode suportar ventos entre 120 e 158 mph, dependendo da especificação, e as unidades podem operar de forma independente ou ser integradas com painéis solares existentes no telhado.

Acreditamos que a inovação da energia distribuída desempenhará um papel vital para ajudar as empresas a satisfazer a sua necessidade de eletricidade fiável e a preços razoáveis e o seu desejo de energia de baixo impacto. Estamos entusiasmados com a parceria com a Aeromine [...]

Partilhou Maynard Holt, fundador e CEO da Veriten.

Estas turbinas eólicas sem pás foram desenhadas para alimentar edifícios de apartamentos, armazéns, instalações de fabrico, escritórios, hospitais, centros comerciais, e basicamente qualquer edifício de grandes dimensões com um telhado plano e desobstruído.