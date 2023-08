Vários Tesla Model 3 Highland submetidos a testes de alta temperatura na China

A Tesla não facilita e quer o seu novo Model 3 Highlan testado até ao osso. Isto porque a sua chegada ao mercado promete revolucionar o mercado dos automóveis elétricos. Os testes foram vistos na China e debaixo de altas temperaturas.

Model 3 Highlan promete mudar o mercado dos elétricos... de novo!

A chegada do Model 3 Highland poderá mudar o mercado dos carros elétricos. Não se sabe se haverá grandes mudanças no desempenho, embora pareça claro que os preços vão baixar. Ainda assim, a Tesla não quer falhar e precisa de submeter o seu novo modelo a alguns testes difíceis, especialmente os relacionados com a temperatura.

Um grupo de protótipos do novo Tesla Model 3 foi visto em plena luz do dia com uma abundante camuflagem durante testes em estrada e a altas temperaturas em Xinjiang, na China. Segundo as informações partilhadas, a produção das unidades de teste começou na Gigafactory da Tesla em Xangai.

As primeiras entregas aos clientes terão início no final de setembro.

Tesla Model 3 2024 com preços de arromba

As imagens "secretas" foram publicadas pelo blogger chinês 不看车. De acordo com a publicação o custo de produção do Modelo 3 foi significativamente reduzido com esta atualização cosmética, e espera-se que o veículo elétrico tenha um preço inicial a rondar os ¥ 200.000, cerca de 25.000 euros.

A versão atual do Modelo 3 começa em ¥ 231,000 (29.500 euros) na China.

Apesar da camuflagem pesada do carro, não se vê muito, mas há uma pista: a mão do condutor no volante do segundo carro. Parece ser um volante tradicional, e não o volante tipo yoke que desperta paixões a favor e contra.

Da mesma forma, podem ser vistas luzes que lembram o Tesla Model S, o "irmão mais velho" do Model 3.

No passado dia 14 de agosto, a Tesla reduziu o preço do Model Y em ¥14.000 (cerca de 1.775 euros) e ofereceu um pequeno desconto, por tempo limitado, para o seguro do Model 3.

Na semana passada, a Tesla continuou a tendência no mercado chinês e reduziu os preços do Modelo S e do Modelo X em 6%. Há todos os motivos para crer que os modelos mais antigos se tornarão menos atrativos e poderão ficar nos concessionários por serem mais caros.

No entanto, temos de esperar pelo anúncio oficial dos preços, mas o mercado assume que serão muito ambiciosos, tendo em conta a concorrência feroz no concorrido mercado chinês de automóveis elétricos de tamanho médio.

Está preparado para um Tesla abaixo dos 30 mil euros?

Parece que a Tesla escolheu a redução radical de preços como prioridade para o Model 3 Highland e poderá ter ajustado a oferta de tecnologia. Alguns rumores referem que este modelo poderá vir sem radar de estacionamento. Também apresentará um pequeno facelift e a utilização de hardware HW3.5 mais antigo.

É provável que haja mais compromissos e que faltem acessórios e complementos na tentativa de reduzir os custos.

Isto deverá refletir-se no mercado europeu, o destino do Model 3 que está a ser construído em Xangai. Teremos de esperar algum tempo, mas não seria uma surpresa ver um Tesla na estrada por menos de 30.000 euros com assistência.

