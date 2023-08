A Tesla está a avançar com novas políticas de preços muito agressivas e agora tem uma novidade nos Model S e Model X. Estes seus modelos de topo receberam novos modelos, com um preço reduzido, mas com um senão. Têm uma autonomia mais curta.

Há novos Model S e Model X mais baratos

Tal como faz na maioria das situações, foi em completo silêncio que a Tesla adicionou 2 novos modelos à sua linha de carros elétricos. Estes focam-se no Model S e no Model X e são apresentados com a designação "Standard Range".

Não trazem nenhuma mudança em termos de design ou de equipamento, mas conseguem ser mais baratos que o modelo base destes carros elétricos. No caso deste Model S o seu preço fica em 78.490 dólares (71.979 euros) e o Model X custará 88.490 (81.150 euros).

Em ambos os casos, estes novos modelos vão ficar cerca de 10 mil dólares mais baratos, mesmo sem qualquer incentivo fiscal ou outro desconto que seja aplicado. Por agora, as entregas estão programadas para se iniciarem nos EUA entre setembro a outubro deste ano.

Tesla reduziu autonomia destes modelos

A grande diferença destes novos modelos do Model S e do Model X está mesmo na sua autonomia. A Tesla garante que conseguem mais 320 milhas (515 km) no primeiro modelo, 80 milhas (128,75 km) a mais que o base. No segundo temos 269 milhas (432,91 km), menos que as 348 milhas (560,05 km) que o modelo base.

Não se sabe ao certo se a Tesla irá produzir um novo pacote de baterias para estes modelos ou se irá usar os atuais. Caso se confirme a segunda situação, a marca poderá no futuro permitir que estes comprem a atualização de software para o acesso completo.

Estes novos modelos vão ser importantes para a marca, em especial se estes chegarem aos restantes mercados. Permitirá que a Tesla se torne mais competitiva nos modelos de topo, uma área onde os Model S e Model X marcam uma presença forte contra a concorrência.