Multa de 121 mil euros por excesso de velocidade? Sim, é verdade

As multas por excesso de velocidade são uma realidade e acontecem com muita frequência. Os carros estão preparados para andar a alta velocidade, mas a lei não permite! Um empresário pagou 121.000 euros de multa por excesso de velocidade (em apenas 30 km/h).

Excesso de velocidade: Infrator conduzia 30 km/h acima do limite

A notícia foi inicialmente publicada pelo The Guardian, que revela que esta é uma das multas mais pesadas do mundo. Um empresário finlandês teve de pagar 121.000 euros de multa por excesso de velocidade, pois conduzia 30 km/h acima do limite permitido.

Anders Wiklöf referiu ao jornal Nya Aland, cita o The Guardian...

Estou realmente arrependido. Eu tinha começado a andar mais devagar, mas acho que isso não aconteceu suficientemente depressa

Segundo o agora infrator, a infração aconteceu devido ao facto de o limite de velocidade ter mudado "repentinamente" de 70 km/h para 50, embora tivesse sido apanhado a circular a 82 km/h.

Segundo revela o jornal, na Finlândia, as multas são calculadas tendo em conta a gravidade da infração e o ordenado do infrator. A polícia tem a capacidade de verificar de imediato ligando-se, através dos telemóveis, a uma base de dados dos contribuintes.

De acordo com o sistema finlandês, é aplicada uma "multa diária", que é calculada a partir do vencimento diário do infrator, sendo geralmente considerado metade do valor líquido diário. Ou seja, quanto mais se ganha, mais se paga. Depois, quanto mais o condutor ultrapassar o limite de velocidade, maior será o número de multas diárias que recebe.