Amazon também quer publicidade no seu serviço de streaming Prime Video

Com a quantidade de pessoas que se encontram na Internet a pesquisar e a aceder a vários serviços, naturalmente tem também aumentado a integração de anúncios publicitários nas mais diversas plataformas visitadas pelos utilizadores. Assim, depois da Netflix, agora a Amazon também quer adicionar publicidade ao seu serviço de streaming Prime Video.

Amazon quer adicionar publicidade ao Prime Video

De acordo com as recentes informações avançadas pela Reuters, a Amazon também está a planear adicionar publicidade ao seu serviço de streaming Prime Video. A notícia foi divulgada primeiramente pelo Wall Street Journal nesta quarta-feira (7) através das revelações feitas por pessoas familiarizadas com o assunto.

Esta possibilidade já seria esperada há algum tempo, sendo assim uma medida já tomada por outros serviços semelhantes como a Netflix e a Disney Plus. A integração de publicidade nas plataformas acaba por ser uma maneira de as empresas fazerem frente à diminuição do número de inscritos nos serviços e, por conseguinte, à diminuição da entrada de receita. Esta redução de assinantes acaba por ser muito devida ao aumento dos preços dos planos dos serviços.

Outros dados revelados pelo Wall Street Journal indicam que a Amazon mantém conversações com a Warner Bros Discovery e com a Paramount Global para adicionar camadas baseadas em anúncios dos seus serviços de streaming através de canais de vídeo principais. Contudo, a Warner Bros Discovery e a Paramount ainda não responderam aos pedidos de comentários da Reuters. Já a Amazon recusou-se a comentar.

Por outro lado, parece que esta possibilidade não é do agrado dos acionistas, uma vez que nessa mesma quarta-feira as ações da Amazon caíram em mais de 3%. Segundo Ross Benes, analista da Insider Intelligente, "nos últimos anos, o Prime Video ficou mais agressivo em relação à execução de promoções antes dos shows e incluindo transmissões desportivas repletas de anúncios".