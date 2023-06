iOS 17 traz uma funcionalidade importantíssima à app Notas

A aplicação Notas é uma ferramenta muito útil e, se for bem usada, permite aos utilizadores do ecossistema Apple gerir muitas informação num só sítio. Pode conter textos para memória futura, listas de palavras-passe protegidas, pode ser usada para integrar documentos digitalizados, pode ser usada para trabalhar em modo de cooperação com vários utilizadores e até pode servir como uma espécie de messenger. Agora, no iOS 17, ganhou hiperligação para as próprias mensagens.

iOS 17: Hiperligações para notas e novos tipo de formatação

Tal como já referimos inúmeras vezes, a Apple não mostrou quase nada das muitas novidades que vão chegar com o iOS 17. Aos poucos, os utilizadores que já usam a versão beta descobrem novas ferramentas e opções dentro de aplicações e até do próprio sistema operativo, como vimos aqui na secção Acessibilidade.

Hoje, mostramos uma funcionalidade importantíssima da app Notas no iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma.

Vincular notas de outras notas pode ser muito útil. Outras aplicações de anotações popularizaram este recurso e agora finalmente chega aos dispositivos Apple.

Abra uma Nota; Clique para aparecer a ferramenta pop-up de formatação e hiperligação; Clique na opção para mais opções na ferramenta; Escolha Adicionar hiperligação; Agora no menu que aparece, em vez de uma hiperligação, escolha o nome de uma nota.

Na opção que vemos na imagem 4, também podemos não utilizar o nome da nota e podemos nós dar um novo título à hiperligação.

Com um clique depois na ligação vamos poder abrir facilmente notas do nosso arquivo pessoal. Com isso, numa única nota podemos vincular várias.

Depois é ajustar a nossa nota conforme entendermos. Aqui o iOS 17 trouxe também algumas novidades em termos de formatação. Há novas opções que podem ser invocadas clicando no Aa que se contra na barra de ferramentas.

Esta aplicação permite de facto um enorme conjunto de utilizações. Coloque lá dentro texto, imagens, grelhas, hiperligações para o exterior e agora até para o interior da própria aplicação. E se quiser fazer ainda mais, há atalhos que dão um ajuda imensa.