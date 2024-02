Onde vivem os mais ricos? Gráfico mostra os países que reúnem mais milionários

Já conhecemos alguns gráficos desenhados por esta plataforma e, agora, mais um, que servirá para satisfazer curiosidades: quais os países com mais milionários?

O Global Wealth Report 2023 da UBS e do Credit Suisse aponta que a riqueza privada total do mundo ascendia a 454,4 biliões de dólares. Contudo, esta riqueza não está distribuída, pertencendo a uma percentagem muito pequena da população mundial.

Para o seu relatório, as duas entidades recorreram aos balanços das famílias cedidos pelo Banco Mundial, à Global Income Inequality Database, inquéritos, dados fiscais e estudos da Forbes.

A agência financeira suíça define os milionários como indivíduos cuja riqueza total (incluindo ativos financeiros e não financeiros, menos a dívida do agregado familiar) é igual ou superior a 1 milhão de dólares.

Tratando-se de um estudo global, as fortunas noutras moedas que não o dólar foram convertidas utilizando "taxas de câmbio suavizadas", ajustadas em função das diferenças de inflação entre os Estados Unidos da América (EUA) e o país em questão, por forma a obter um resultado tão equivalente quanto possível entre países.

Quais os países que reúnem mais milionários?

A Visual Capitalist criou, mais uma vez, um gráfico, ilustrando, de forma simples e muito clara, quais os países com mais milionários entre os seus cidadãos.

Com as últimas informações atualizadas em 2022, existem 59,4 milhões de milionários no mundo, 42% dos quais residem na América do Norte, com 22,7 milhões de milionários nos Estados Unidos e dois milhões no Canadá.

A seguir, em segundo lugar, está a Europa, com 16,3 milhões de europeus a reunir capital suficiente para serem considerados milionários. Aí, França é o país com mais população milionária, com 2,8 milhões, seguida da Alemanha e Reino Unido, empatados com 2,6 milhões.

Na Ásia, dos 16 milhões de milionários, 6,2 milhões estão na China, 2,8 milhões no Japão, 1,3 milhões na Coreia do Sul, e 850 mil na Índia.

Os últimos lugares são ocupados pela América Latina, com 1,2 milhões de milionários, e África, com 360 mil.

