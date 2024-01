Escavadora autónoma construiu um muro de grandes dimensões sem auxílio humano

Quando falamos em veículos autónomos, a nossa atenção fica rapidamente cativa dos carros que queremos ver circular nas estradas. Mas esta nova tecnologia está a chegar a muitos outros veículos e maquinaria. Num exercício de prever como será um futuro próximo, uma escavadora autónoma construiu um muro de pedra seca com seis metros de altura sem auxílio humano.

Os veículos autónomos suscitaram algumas reticências por parte das pessoas nos países onde já são utilizados normalmente. Nos Estados Unidos, em São Francisco, por exemplo, provocam engarrafamentos invulgares e são muitas vezes incapazes de compreender o funcionamento da estrada, o que faz com que um dos seus principais inimigos sejam os cones. No entanto, até à data, estes veículos não eram frequentemente utilizados na construção.

A partir de agora, isso vai mudar, pois estamos perante uma escavadora capaz de construir grandes edificações.

Escavadora surpreendentemente eficiente

Um robô inovador chamado HEAP, desenvolvido pelo instituto de investigação ETH Zurich e documentado num artigo científico publicado na prestigiada revista Science Robotics, demonstrou a sua capacidade de construir paredes empilhando constantemente pedras de uma forma inteligente e ponderada. A HEAP é, na realidade, uma escavadora Menzi Muck M545 modificada, com um peso incrível de 12 toneladas.

Trata-se de um equipamento equipado com sistemas GNSS para posicionamento global, bem como unidades de medição inercial e módulos de controlo e sensores LiDAR. Em suma, está na vanguarda absoluta da tecnologia neste tipo de veículo.

Primeiro, o HEAP digitalizou o local de construção para criar um mapa 3D e localizar os materiais mais adequados para a construção a efetuar. Utilizando a chamada visão artificial, o robô avaliou o peso, o centro de gravidade e a forma tridimensional de cada pedra e determinou o melhor local para as colocar.

Posteriormente, a máquina conseguiu determinar e colocar entre 20 e 30 pedras por sessão de construção. Basicamente a tecnologia permite-lhe encontrar os materiais à sua volta, pelo que é atualmente muito eficiente em termos energéticos e é impressionante a facilidade com que conseguiu estar na vanguarda da tecnologia atual.

Com todos os sensores acima identificados e com as tecnologias que os complementam, a escavadora criou um mapa 3D de um local de construção e foi incumbida de localizar rochas com o tamanho exato para construir o muro. Utilizou a visão artificial para estimar o peso, o centro de gravidade e a forma tridimensional de cada rocha.

O robô construiu um muro de 6 metros de altura e 65 metros de comprimento, sem argamassa, utilizando um algoritmo para determinar a melhor localização para cada pedra. Colocou entre 20 e 30 pedras por sessão de trabalho.

Como se pode ver, ainda tem algum caminho a percorrer em termos de capacidade de construção, para a tornar mais rápida. No entanto, não deixa de ser muito interessante, pois esta máquina autónoma conseguiu fazer tudo sozinho, sem necessidade de ajudas secundárias, o que marca um caminho muito interessante.