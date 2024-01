Dica: Apague o seu histórico do Google Maps no Android de forma rápida

A recolha de informações pela Google, e outras gigantes tecnológicas, é constante. O Google Maps, mesmo sendo um serviço de mapas não escapa a este processo permanente e que nem todos querem que aconteça. Por isso, a gigante das pesquisas dá aos utilizadores a possibilidade de eliminar o seu histórico do Google Maps no Android. Veja como o pode fazer no Android.

Gerir a informação que a Google tem

Obter informações dos utilizadores é algo fundamental na Google nos seus muitos serviços. É com base nesta que a publicidade dirigida é definida e também se conhecem os hábitos dos utilizadores. Se por um lado é algo útil para saber o que se fez, por outro é entendido como demasiado privado.

Claro que nem todos querem este processo, uma vez que não pretendem partilhar a sua informação pessoal com terceiros. Esta é uma das grandes discussões na Internet nos últimos anos e que nunca teve uma resposta final. Ainda assim, a Google dá as ferramentas para os utilizadores gerirem os seus dados.

Apagar o histórico do Google Maps

No Google Maps este é um processo simples que dá o controlo total aos utilizadores. Estes podem eliminar dados permanentemente por dias ou pontualmente. Este começa com o acesso ao menu da app. Aqui dentro, os utilizadores devem apenas escolher a opção Definições.

Na nova área a que via ser dado acesso, os utilizadores precisam descer na lista de opções. A meio, devem encontra uma nova que esta referenciada como Histórico de mapas. O passo seguinte é a sua escolha, o que transposta os utilizadores para uma área dedica à gestão dos dados recolhidos.

Várias formas de eliminar os dados

Aqui os utilizadores, após se autenticarem, podem escolher o tipo de dados do Google Maps que querem eliminar. Podem escolher um período (o dia atual, um período específico, os dados todos ou ativar a eliminação automática). Podem também eliminar uma entrada pontual, bastando clicar no X associado a esse momento.

É desta forma simples que podem gerir o histórico associado à conta usada no Google Maps e assim eliminar o que não querem visível ou do lado da gigante das pesquisas. É um processo simples e que dá um controlo único aos utilizadores.