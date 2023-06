Electronic Arts prepara largada para F1 23

Tal como acontece todos os anos e com a precisão de um relógio suíço, a série F1 da Electronic Arts vai receber em 2023 um novo capitulo, ou por outras palavras, vai receber F1 2023. E o jogo já se encontra na grelha de partida.

A época de 2023 de Fórmula 1 está prestes a arrancar no reino da Electronic Arts, o que significa que F1 2023 se aproxima a alta velocidade.

O "episódio" deste ano traz bastantes novidades que se esperam tão empolgantes quanto os despistes que decorrem nas pistas reais.

A edição deste ano de EA Sports F1, oferece aos jogadores uma série de novas experiências e recursos que fará que os fãs da Fórmula 1 se sintam em casa.

A condução e a física melhoradas do F1 23, juntamente com a nova tecnologia do controlador Precision Drive, serão os pontos altos do jogo, oferecendo uma melhor condução geral do veículo e uma experiência totalmente renovada, respetivamente. E até mesmo, recursos recém adicionados e que foram solicitados pela comunidade, como a distância de corrida de 35% e bandeiras vermelhas, também marcarão presença em F1 23.

Com o regresso do modo história Braking Point como cabeça de cartaz, F1 23 apresenta-se ainda como o lar de todas as equipas, pilotos e circuitos oficiais da temporada de 2023, incluindo Las Vegas Strip Circuit, nos EUA, e o Losail International Circuit, no Catar.

Por outro lado, 'F1 World', um hub redesenhado vai redefinir a forma como os jogadores se envolvem com os diferentes modos solo (incluindo o regresso de Career e My Team) e multiplayer, introduz um novo sistema de progressão, conteúdo, desafios e muito mais.

Braking Point 2

Uma das grandes apostas da Electronic Arts para F1 23, é o seu modo campanha, Braking Point.

Após a sua estreia no F1 2021, Braking Point, o modo de história narrativa fictícia, regressa este ano. Um novo capítulo ousado começa com as carreiras do jovem iniciante Aiden Jackson e do protagonista, Devon Butler, agora companheiros de equipa da Konnersport Racing Team, uma organização incipiente que espera ter sucesso contra as atuais equipas e pilotos de F1 do mundo real. Além de uma série de novas rivalidades, drama e desafios de corrida, há uma série de novas personagens apresentados na história.

Uma delas é a recém-coroada campeã de Fórmula 2 e irmã de Devon Butler, Callie Mayer, que está faminta por uma oportunidade no maior palco de todos, a Fórmula 1®. Para dar vida à sua história, a equipa de guionistas fez parceria com o tricampeão mundial da W Series e piloto de desenvolvimento da Williams Racing, Jamie Chadwick, que deu uma visão inestimável da perspectiva de um piloto.

Outra característica importante explorada é F1 World, uma nova e empolgante maneira de aproveitar o jogo que serve como um hub central para vários modos de jogo. Apresenta experiências solo e multiplayer, um sistema de progressão partilhado, conteúdo diário, semanal e sazonal, um sistema de nível de licença revisto e muitas maneiras diferentes de jogar. A F1 World apresentará o complexo mundo da Fórmula 1 a novos jogadores e ajudá-los-á a familiarizarem-se com o jogo antes de lançarem uma candidatura ao Campeonato do Mundo.

Para os jogadores que retornam, este recurso fará com que eles redescubram as suas áreas favoritas do jogo, incluindo Contrarrelógio, Grand Prix e Multiplayer. À medida que os jogadores progridem no F1 World, e enfrentam eventos e desafios que mudam ao longo do tempo e se alinham com a temporada, aumentam o seu nível técnico e ganham upgrades que podem ser equipados no seu carro F1 World. Isso melhora o desempenho do carro e abre eventos mais difíceis de dominar.

Vamos a Las Vegas

Uma das novidades de F1 23 será o Las Vegas Grand Prix e a Electronic Arts já nos revelou o look detalhado do circuito em F1 23.

O novíssimo local de corrida fará sua estreia virtual quando o jogo for lançado no dia 16 de junho, naquela que será a primeira vez na história da Formula 1 que os carros correrão na icónica pista de Las Vegas.

"A nossa equipa projetou uma maravilhosa recriação virtual de uma das cidades mais emocionantes e marcantes do mundo. A grande escala e densidade dos edifícios em Las Vegas tem sido um desafio divertido para a equipa, juntamente com a vibração e energia da pista iluminada para a corrida de sábado à noite. Demorou mais de 1.900 dias de tempo cumulativo de desenvolvimento para entregar este nível de autenticidade", disse Lee Mathers, Diretor Criativo Sénior da Codemasters.

O estúdio construiu o Las Vegas Strip Circuit do zero e usou milhares de fotos de referência e dados substanciais de fotogrametria. O design apresenta três retas, uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única zona de chicane. Com velocidades médias ao redor da pista definidas para serem comparáveis ao "Temple of Speed" original – o Autódromo Nazionale Monza de Itália –, os pilotos passarão neste circuito de 6,12 km a velocidades de até 212 mph. O circuito de alto risco representará um desafio único para os pilotos à medida que atingem a velocidade máxima na pista de Las Vegas, e passam por marcos mundialmente famosos, casinos e resorts.

Os sons de F1 23

A Electronic Arts já revelou a banda sonora para F1 2023. Trata-se de uma banda sonora personalizada e criada para F1 23, o jogo oficial do Campeonato FIA Formula One World Championship.

Esta coletânea reúne 35 artistas um pouco de todo o planeta (de 16 países) sendo liderada pelo single exclusivo 'See The Light' de Swedish House Mafia ft Fridayy.

Se o jogo transmite ritmos acelerados, a banda sonora também o fará, combinando um estilo elegante com batidas mais frenéticas.

Superstars da música eletrónica como Skrillex ft. Noisa, Josh Pan e Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg e Romy e Fred Again, ao lado de artistas inovadores como 100 gecs, Whyte Fang, Rêve e 2hollis, trazem as batidas indispensáveis para complementar a principal categoria do automobilismo mundial.

ARTISTA MÚSICA PAÍS 070 Shake Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix) USA / Netherlands 100 gecs 757 USA 2hollis FORFEIT USA Anna Lunoe & Touch Sensitive Real Talk (Boys Noize Remix) Australia Anna of the North I Do You Norway BAYNK ft. DRAMA 1 Chance New Zealand Catching Flies Oi UK DNMO Speed of Light UK Flume Go (Otik Remix) Australia / UK Fred V ft. Hamzaa Freefall UK Golden Features ft. Rromarin Endit Australia Hot Chip Eleanor (Krystal Klear Remix) UK / Ireland J Wax Oceans Scotland JADED Show My Love UK (Italian, Iranian, Jamaican) Kx5, deadmau5, Kaskade ft. The Moth & The Flame Alive Canada, USA LODATO x Ally Ahern Don't Cry USA LoveLeo All Or Nothing USA LP Giobbi ft. Little Jet Can't Let You Go USA Metrik Immortal UK Nicky Romero, EDX Out Of Control Netherlands / Switzerland Rêve Big Boom Canada Romy & Fred again.. Strong UK SBTRKT Miss The Days UK Skrillex ft. Noisia, josh pan & Dylan Brady Supersonic (My Existence) USA SOLAH Everything is Possible UK Solardo, Vintage Culture, Lowes Adidas & Pearls UK / Brazil Sophie and the Giants ft. MEARSY DNA UK Swedish House Mafia ft. Fridayy See The Light Sweden The Chemical Brothers No Reason UK Tiësto x Tate McRae 10:35 Netherlands Tseba We've Got A Good Thing Going Australia Unglued x Whiney x Lens ft. Doktor If You Like That UK / USA Wet Leg Too Late Now (Soulwax Remix) UK / Belgium Whyte Fang Transport God Australia Wilkinson x Issey Cross Used to This UK

"F1 23 é muito mais que uma simples experiência de corrida notável", referiu Steve Schnur, Presidente de Música da Electronic Arts. "A música do jogo foi projetada para refletir e aprimorar um estilo global único e a energia que o público da Fórmula 1 deseja. Ao lançar esta banda sonora com um novo single empolgante da Swedish House Mafia e o apoio entusiasmante de todo o álbum pelo Spotify, é uma banda sonora alimentada pela melhor música dos próximo tempos, liderada pelos principais novos artistas e inovadores em cada género, esta banda sonora é definida pelo compromisso contínuo da EA com a liderança cultural."

"Estamos muito satisfeitos em liderar a banda sonora de F1 23 com 'See The Light', a primeira música do nosso próximo capítulo. A história e a herança das corridas de Fórmula 1 sempre foram uma paixão nossa, fazer uma parceria com esta cultura não poderia ser melhor!", comentou a Swedish House Mafia no lançamento do seu novo single a 27 de Maio em Londres numa celebração exclusiva ao vivo com o Spotify.

F1 23 será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam a 16 de Junho.