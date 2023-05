FIFA 23 é o jogo mais vendido de sempre da saga da Electronic Arts

O mundo dos jogos tem atualmente um vasto conjunto de opções destinados a todo o tipo de jogadores, desde aqueles que procuram um título mais simples e básico até aos que só se satisfazem com enredos mais completos e longos. E segundo as recentes informações reveladas pela criadora Electronic Arts, FIFA 23 é o jogo mais vendido de sempre de toda a saga.

FIFA 23: um verdadeiro sucesso da EA

Foi durante a divulgação do seu último relatório financeiro, na semana que passou, que a Electronic Arts revelou que FIFA 23 se tornou no jogo mais vendido de toda esta saga da empresa. O jogo chegou oficialmente no dia 27 de setembro de 2022 e rapidamente se percebia que seria um verdadeiro sucesso de vendas.

Claro que este registo ajudou significativamente a incrementar as vendas totais da EA pois o FIFA 23 apenas precisou de seis meses para vender mais do que o antecessor FIFA 22, tornando-se assim no maior sucesso de toda a história desta linha. Tal como indicado, este sucesso ajudou a que as reservas líquidas da série de jogos FIFA aumentasse 31% no primeiro trimestre do ano fiscal, comparativamente ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Chris Su, diretor financeiro da Electronic Arts "o desempenho recorde dos serviços ao vivo e o aumento do engajamento, principalmente da nossa saga EA Sports FIFA , geraram receitas líquidas no quarto trimestre melhores do que o esperado, encerrando assim um forte final do ano fiscal".

Tal como já se sabe, FIFA 23 será o último lançamento que a criadora desenvolverá em parceria com a FIFA, sendo que depois os jogos deste âmbito que serão lançados vão ter como nome EA Sports FC. Embora ainda não haja informações oficiais, espera-se que a Electronic Arts lance o novo jogo já com estas alterações em meados do mês de julho deste ano.