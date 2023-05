Já ouviu falar da Aleph Alpha? Conheça a estrela da Europa no domínio da IA!

A Inteligência Artificial (IA) veio para ficar, ainda que os moldes dessa estada não tenham sido, totalmente, desbravados. Se as estrelas americanas estão no centro do debate, por cá, na Europa, também temos uma em ascensão. Já ouviu falar da Aleph Alpha?

Chama-se Aleph Alpha e foi fundada, em 2019, por Jonas Andrulis (ex-Apple) e Samuel Weinbach (ex-Deloitte). Numa altura em que a IA é a estrela do debate, com empresas americanas a liderar em inovação, importa saber que, por cá, na Europa, os trabalhos não estão parados.

A startup alemã conseguiu desenvolver um modelo linguístico ao nível do GPT-3 da OpenAI e concretizou-o sob uma série de vantagens: foi treinado na Europa, funciona com servidores europeus e assegura a transparência e a rastreabilidade que tanto valorizamos.

Em fevereiro de 2023, a Aleph Alpha deu a conhecer o seu Luminous, o modelo de linguagem (Large Language Model - LLM) mais avançado da Europa, sendo o equivalente ao GPT da OpenAI ou ao PaLM da Google.

O modelo da Aleph Alpha tem 70 mil milhões de parâmetros e apresenta, de acordo com as análises de benchmark da empresa, resultados equivalentes aos do GPT-3, que tem 175 mil milhões de parâmetros.

Uma comparação sistemática dos melhores modelos linguísticos mostra que a nossa equipa está a jogar na Champions League.

Explicou o diretor-geral da Aleph Alpha, Jonas Andrulis.

Neste momento, a startup está em fase de testes de um modelo de IA ainda mais avançado, o Luminous World, com 300 mil milhões de parâmetros. A previsão é que esteja pronto a ser utilizado no final de 2023.

Com muito menos dinheiro disponível, quando comparada com empresas americanas, a Aleph Alpha apresenta propostas impressionantes. Afinal, se a OpenAI angariou mais de 11 mil milhões de dólares em financiamento, a europeia conseguiu, em cinco anos de atividade, um total de 28,3 milhões de euros.

Na perspetiva dos fundadores, caso saiba "escolher bem as suas batalhas", a Aleph Alpha tem potencial para competir com a OpenAI.

Uma vez que a startup europeia "precisa é de bons aliados", está em negociações para um novo financiamento no valor de pelo menos 100 milhões de euros. Um dos investidores é a SAP, a gigante de software que estará para a Aleph Alpha como a Microsoft esteve para a OpenAI.

O trabalho da Aleph Alpha não fica por aqui, uma vez que a alemã está a trabalhar noutros projetos relacionados com a IA. No futuro, é possível que ouçamos falar muito desta startup europeia em ascensão.