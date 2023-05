Um passo inteligente! Microsoft lança acesso não autenticado ao Bing Chat

O Bing Chat da Microsoft criou uma grande tempestade quando foi lançado, mas havia limitações de acesso. No entanto, num suspiro de alívio para muitos utilizadores, o requisito de conta da Microsoft, uma das principais limitações do Bing Chat, agora está oficialmente desaparecido.

Microsoft anuncia acesso não autenticado ao Bing Chat

Michael Schechter, vice-presidente de crescimento e distribuição da Microsoft, anunciou no Twitter que o acesso não autenticado ao chatbot do Bing está agora a ser implementado para todos. Com o acesso não autenticado, já não é necessário iniciar sessão com uma conta para lhe fazer perguntas.

Não existem limitações quanto ao tipo de perguntas que pode colocar no Bing Chat sem uma conta Microsoft. Também não existe qualquer diferença na qualidade das respostas fornecidas ao aceder sem uma conta. Também é possível selecionar os modos "Criativo", "Equilibrado" e "Preciso", tal como acontece com quem utiliza uma conta Microsoft para aceder ao chatbot.

No entanto, o acesso não autenticado ao chat não inclui todos os seus benefícios.

O acesso não autenticado ao Bing Chat tem algumas limitações

Se existe alguma limitação real para esse acesso não autenticado, é o número de perguntas que pode fazer. O VP de Crescimento e Distribuição da Microsoft esclareceu que só tem direito a cinco "turns" de chat por sessão. Um limite de cinco "turns" de chat significa que pode fazer cinco perguntas e o chatbot de IA dar-lhe-á cinco respostas em troca.

Pode contornar facilmente esta limitação iniciando sessão no Bing com a sua conta Microsoft. Pode criar uma conta facilmente se não tiver uma. Depois de iniciar sessão com uma conta, terá 20 "turns" de chat por sessão.

Experimentar o Chat do Bing sem uma conta Microsoft

Se a exigência de uma conta Microsoft foi o único fator que o impediu de utilizar o Bing Chat, agora é a melhor altura para experimentar. No entanto, continuará a precisar do Edge para utilizar o chatbot. Também pode utilizar o browser sem criar uma conta.

