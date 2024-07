Copilot da Microsoft já consegue controlar o Android na Internet ou no Windows 11

A Microsoft tem apostado muito em trazer o Android para os seus sistemas, numa integração direta e simples. Já o consegue no Windows 11 e agora deu mais um passo. Graças ao Copilot, a sua IA, já é possível controlar o Android diretamente da Internet ou no Windows 11, com um simples comando.

Copilot da Microsoft já controla o Android

Estamos a ver a IA a assumir cada vez mais uma posição de destaque, em especial nos sistemas da Microsoft. O Copilot está em todos os serviços e em todos os sistemas e apps, ajudando os utilizadores a usar todas as potencialidades, de forma ainda mais simples e direta.

Agora o Copilot recebeu mais uma novidade, que vai permitir-lhe controlar o Android em qualquer lugar. Com comandos simples, tal como qualquer outra prompt, é possível enviar mensagens, ver as chamadas recebidas, definir alarmes e muito mais.

Microsoft dá liberdade à sua IA na Internet

Para o poder fazer, a Microsoft desenvolveu um novo plug-in de IA chamado Telefone, que faz a ponte entre o Copilot e a conhecida app Phone Link. Esta última é já usada no Windows 11 e no Android para fazer a ponte entre estes 2 sistemas operativos, tornando-os ligados e a poder ser controlados remotamente pela Internet.

Para usar, e após ativar o plug-in Telefone, os utilizadores podem de imediato começar a obter informações do smartphone Android. Basta escrever o que pretende fazer na prompt e a comunicação acontece de imediato. Algo simples como enviar uma mensagem requer apenas que a escrevam, indicando o conteúdo e o número de destino ou o contacto.

A Microsoft não parece ter ainda este plug-in de IA disponível para todos os utilizadores, mas irá certamente alargar a sua presença. Requer ainda que o Android esteja ligado ao Windows 11 via Phone Link e que possa ser usado.

Como grande vantagem aqui temos mesmo a possibilidade de abrir o smartphone ao Copilot e simplificar o controlo, mais uma vez. Este é um passo que a Microsoft dá, oferecendo aos utilizadores uma liberdade única para assim poderem controlar muito do que está no Android.