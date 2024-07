Depois dos drones, a DJI resolveu apostar na e-bikes para mostrar o que faz de melhor

A DJI é conhecida por todos como uma das melhores e mais importantes marcas associadas aos drones. Claro que procura sempre novas áreas e parece ter encontrado mais uma onde se encaixa perfeitamente. Falamos das e-bikes, que podem agora usar o sistema de transmissão elétrico que a DJI criou. É hora de conhecer o DJI Avinox.

A DJI resolveu apostar nas e-bikes

A DJI está a expandir-se em grande escala para as bicicletas elétricas com o seu novo sistema de transmissão Avinox e marca de e-bike Amflow. A empresa mais conhecida pelos seus drones lança a sua primeira e-bike, a bicicleta de montanha elétrica Amflow PL em fibra de carbono.

Esta deverá chegar antes do final do ano, completa com um motor Avinox de tração central e uma bateria de carregamento rápido. A nova e-bike possui tantas características inteligentes e poderosas reunidas numa e-bike relativamente leve. Como montra para o novo sistema de transmissão Avinox da DJI, a e-bike Amflow PL apresenta uns impressionantes 120 Nm de binário máximo e 1000 W de potência de impulso a pedido.

Avinox é o novo sistema de transmissão

Caso contrário, o seu motor mid-drive “notavelmente silencioso” está classificado para 250 W de saída nominal com um pico de 850 W. A sua bateria removível de 800 Wh pode carregar rapidamente de zero a 75 por cento em apenas 1,5 horas quando utiliza o carregador 2A/508 W GaN da Amflow.

Apesar desta potência e capacidade da bateria, o Amflow PL pesa apenas 19,2 kg. Isto é graças em parte a uma estrutura de fibra de carbono de 2,27 kg, ao sistema de transmissão Avinox de 2,52 kg e à sua decisão de o equipar com a bateria mais pequena de 600Wh.

A bicicleta possui um ecrã tátil OLED com cor de duas polegadas integrado no quadro e uma app Avinox para acesso à bicicleta e a todos os dados de condução. Soará um alarme em caso de problema e alertará para a sua localização na aplicação.

Bicicleta de montanha elétrica Amflow PL

Esta tem quatro modos de assistência ao pedal, incluindo um modo automático que adapta a entrega de potência com base na resistência ao pedalar. A completar os destaques está uma porta de carregamento USB para o seu telefone ou computador de bicicleta, um sistema de suspensão total da Fox e um quadro que pode acomodar rodas traseiras de 27,5 e 29 polegadas.

Espera-se que a Amflow PL seja lançada no quarto trimestre. A DJI aponta para um preço entre os 7.000 e os 12.000 euros, o que a coloca em competição direta com as bicicletas desportivas elétricas premium. Afirma ainda que a Amflow PL estará disponível em revendedores autorizados na Alemanha, Reino Unido e Austrália, “entre outros”.