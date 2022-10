FIFA 23 consegue mais de 10 milhões de jogadores só na sua primeira semana

Para além das novidades e lançamentos, o mundo dos videojogos é também marcado pelas notícias que mostram, em números, o interesse dos consumidores nos vários títulos, algo que acaba também por influenciar o interesse de novos utilizadores.

Assim, a criadora Electronic Arts Sports anunciou que o jogo FIFA 23 quebrou os recordes da gama ao conseguiu contar com mais de 10 milhões de jogadores só na sua primeira semana de estreia.

FIFA 23: mais de 10 milhões de jogadores na primeira semana

Nesta quarta-feira (12) a Electronic Arts anunciou na sua página oficial que o FIFA 23 teve a melhor semana de estreia de toda a história desta linha do jogo. A empresa norte-americana adiantou que, na primeira semana, o jogo contou com mais de 10,3 milhões de jogadores, batendo assim um novo recorde depois dos 9,1 milhões de jogadores conseguidos pelo FIFA 22 nos 10 dias depois do seu lançamento.

A criadora aproveitou para agradecer aos utilizadores este feito, pois, sem as pessoas, os jogos de nada valem. Segundo Nick Wlodyka, diretor-geral da EA Sports:

A resposta dos nossos fãs não foi nada além de incrível e estamos animados que a nossa comunidade esteja a jogar com os seus jogadores favoritos e equipas do FIFA 23 em números recordes.

Wlodyka diz ainda que a criadora está apenas a começar e promete ainda várias atualizações no futuro para o popular jogo de futebol. Uma dessas novidades que o título deverá receber nos próximos tempos é o Campeonato do Mundo de Futebol, masculino e feminino, que se inicia no próximo mês de novembro. Para além disso, está também prometida a inclusão de novos clubes femininos.

No passado dia 5 de outubro, o jogo recebeu a sua primeira grande atualização onde, entre as novidades, foi reforçada a dificuldade na marcação de golos por penalti.

Se é fã do jogo e já o jogou na estreia, então foi um dos mais de 10 milhões de jogadores que levaram à conquista deste recorde do FIFA 23.