Portugal é um dos países menos vulneráveis às “fake news”

As notícias falsas ou fake news são um "problema" antigo que têm impacto em todos os setores da sociedade. No entanto, o nosso país foi recentemente considerado um dos países menos vulneráveis às "fake news".

De acordo com os dados do relatório "How it started, how it is going: Media Literacy Index 2022" , Portugal está à frente de países com a Espanha e França. Conheçam todos os resultados.

Fake News: Ranking dos países menos vulneráveis é liderado pela Finlândia

Segundo os dados divulgados no documento indicado, Portugal ocupa o 14.º lugar no índice de literacia mediática 2022 num total de 41 países. Os resultados mostram que Portugal está à frente de Espanha e França, com a Finlândia a liderar a classificação.

O relatório sublinha que a liberdade dos meios de comunicação é "um pré-requisito fundamental para enfrentar os problemas das "fake news", inclusive no contexto da salvaguarda da democracia".

No documento é ainda referido que... "a educação continua a ser uma componente essencial na abordagem dos problemas" da desinformação "com formação dirigida à literacia mediática tanto para jovens como adultos".

"Como a educação e a consciencialização continuam a ser soluções de longo prazo, medidas regulatórias também são necessárias no curto prazo para enfrentar a erosão da democracia e também os desafios geopolíticos", é outra das conclusões do relatório que apresenta os resultados do projeto Media Literacy Index da European Policies Initiative (EuPI) do Open Society Institute - Foundation Sofia (OSI -Sofia).

As notícias falsas (fake news) continuam a assombrar a internet e a comunicação que é passada nas redes sociais. A internet se por um lado ajudou a democratizar o acesso à informação, por outro trouxe desafios do mundo offline para o mundo online: a desinformação. No ano passado a Google apresentou vários conselhos sobre este assunto, pode ver aqui.