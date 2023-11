Nintendo é “paraíso para os génios e um inferno para as pessoas normais”, diz funcionário

Estamos habituados a admirar as grandes empresas do mundo tecnológico e temos noção de que muitas pessoas gostariam de trabalhar nesses locais. Mas será tudo um mar de rosas? Recentemente um funcionário da Nintendo pediu demissão e disse que a empresa é "um paraíso para os génios e um inferno para as pessoas normais".

Nintendo será um inferno para as 'pessoas normais'?

A Nintendo é uma das marcas mais antigas e populares quando falamos do mercado dos videojogos. Ela é responsável pela criação da muito cobiçada consola portátil Switch e de alguns dos títulos mais jogados em todo o mundo, como o Super Mario, Zelda, Pokémon, entre outros sucessos.

Ninguém dúvida da popularidade desta marca, mas também é de esperar que não agrade a todos... E, neste sentido, um funcionário da Nintendo pediu demissão e disse que a empresa "é um paraíso para os génios e um inferno para as pessoas normais".

O ex-funcionário no centro destas declarações é Koichi Miura, que trabalha na indústria de jogos desde 1999 e na Nintendo desde 2019. Miura exerceu funções ao nível gráfico, tendo criado os cenários do jogo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A sua arte foi também usada noutros títulos, como Ridge Racer 5, Ridge Racer: Racing Evolution, Kingdom Hearts HD 2.8 e Kingdom Hearts 3.

Embora o criador tenha grande experiência na empresa, tomou a decisão de abandonar as suas funções na Nintendo, dizendo então que a marca só é indicada para quem tem talento no desenvolvimento de jogos. E como Miura considera ser uma pessoa normal, diz que o seu trabalho na Nintendo não é adequado e tornou-se num inferno.

Nas suas declarações, o ex-funcionário considera então que a empresa é um paraíso para os génios e para todos aqueles que têm potencial para progredir. Refere ainda que a Nintendo oferece um salário mais elevado do que outras marcas similares do ramo, entre outros aspetos positivos. Miura diz ainda que entre os anos de 1999 e 2015 ganhou menos de 40.000 dólares/ano na Bandai Namco e mais de 46.000 dólares/ano na Square Enix. Mas quando passou para a Nintendo, em 2019, o seu salário anual ultrapassou os 70.000 dólares.

Apesar de tudo, o ex-funcionário diz que não se arrepende de ter trabalhado na empresa, uma vez que considera ter sido uma conquista na sua carreira profissional.