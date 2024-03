RPG Maker With anunciado para a Playstation

RPG Maker é um software que permite a criação de forma modular e relativamente simples de jogos, ou RPG (Role Playing Games) mais precisamente. Apesar de já existir há algum tempo para consolas Nintendo e Playstation 4, foi anunciado recentemente que irá chegar uma nova versão, o RPG Maker With, às consolas Playstation 5 também. Venham ver quando...

Em desenvolvimento pela Gotcha Gotcha Games Inc, RPG Maker With é um software de desenvolvimento que permite a jogadores e não só, independentemente dos seus conhecimentos de informática e desenvolvimento aplicacional, criarem jogos.

A versão With, agora anunciada, surge após o lançamento da sua antecessora que alcançou sucesso nas consolas da Nintendo.

No anuncio agora feito, a NIS America revela que RPG Maker With chega no Outono de 2024 para a Nintendo Switch e em 2025 para a Playstation 4 e Playstation 5!

A ideia de RPG Maker With é simples mas, conforme podem conferir, também é facilitada e auxiliada pela quantidade de ajudas, dicas e exemplos disponibilizados, não só pelo software como pela comunidade.

Cada criador, terá ao seu dispor jogos de amostra pré-fabricados e uma quantidade enorme de assets, mas também poderá criar o seu próprio jogo a partir do zero.

Como não poderia deixar de ser e, será esse o principal objetivo de cada criador, após o videojogo terminado, poderá publicar as suas criações online. E claro! Também poderá jogar jogos de outros criadores.

