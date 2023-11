Valve apresenta a sua nova Steam Deck OLED com um ecrã melhorado

Sem que nada fizesse prever, a Valve anunciou o lançamento da sua nova consola Steam Deck OLED. Depois do sucesso do modelo original, agora a marca aposta forte com este novo equipamento que traz ao jogador um ecrã melhorado.

Consola Steam Deck OLED

Finalmente a Valve anunciou ao mundo a sua nova consola Steam Deck OLED. Tal como se espera, pelo nome, este equipamento é, no fundo, uma versão com um ecrã melhorado mas que também conta com várias outras melhorias, tal como um SoC mais eficiente e uma bateria com mais capacidade.

Portanto, o ecrã original IPS LCD foi agora substituído por um ecrã OLED de alta gama dinâmica (HDR) que, embora mantenha a resolução de 1.280 x 800, o novo ecrã tem agora maiores dimensões de 7, 4 polegadas, contra 7 polegadas do original. Portanto, o jogador consegue assim ter uma maior e mais ampla qualidade visual com o novo modelo.

O ecrã consegue atingir uma taxa de atualização de 90 Hz, com um tempo de resposta de apenas 0,1 milissegundos, sendo compatível com conteúdos HDR (1.000 nits).

Entrando mais dentro da máquina, vamos então ao APU (processador com CPU e GPU integrado da AMD), que foi fabricado com um processo de fabrico de 6 nm, quando o modelo original contou com a litografia de 7 nm. No desempenho não existem grandes alterações, mas esperam-se melhorias sobretudo nos casos em que a temperatura elevada no equipamento condiciona o desempenho da Steam Deck.

O CPU de arquitetura AMD Zen 2 conta com 4 núcleos a operar a 3,50 GHz em modo Turbo. Já a GPU, de arquitetura RDNA 2 traz 512 processadores Stream e opera a 1,60 GHz. Quanto ao consumo energético, este é agora mais reduzido, o que incrementa vários aspetos, como a autonomia da máquina.

A Steam Deck OLED traz 16 GB de memória LPDDR5 e uma bateria que dura entre 30% e 50% mais tempo, para que o jogador jogue mais. A Valve garante ainda que vai ser possível fazer o download dos jogos 3x mais rápido. Para além disso, o modelo está 30 gramas mais leve, uma redução de 5% no seu peso que, agora, fica em 640 gramas no total.

Quanto ao preço, a empresa indica que a Steam Deck OLED com SSD de 512 GB vai chegar ao mercado por 569 euros, enquanto que a variante de 1 TB custará 679 euros. Para já, a consola vai ser posta à venda nos EUA a 16 de novembro, não havendo ainda informção sobe quando chega ao mercado europeu no geral e ao português em particular.