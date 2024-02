Rise of the Ronin revela o primeiro episódio de Behind The Scenes

Rise of the Ronin, é um dos jogos que mais expetativas está a gerar neste arranque de 2024. De forma a satisfazer a curiosidade de muitos dos interessados no jogo da Team Ninja, foi revelado o primeiro episódio Behind the Scenes do jogo.

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), Rise of the Ronin é um jogo que tem potencial para se tornar numa muito agradável surpresa.

Em desenvolvimento pela equipa da Team Ninja (responsável por Nioh, Nioh 2 ou Wo Long: Fallen Dynasty), o jogo decorre no Japão no final da do século 19, época que se imortalizou pela queda de Tokugawa Shogunate, um período de opressão e estagnação para o país do Sol Nascente. Foi uma época em que mentes criativas e inovadoras como Ryoma Sakamoto ou Shoin Yoshida pensaram na modernização do país.

Vestindo o kimono dum Ronin, ou seja, um Samurai sem mestre, os jogadores irão reescrever a história do País do Sol Nascente, nesta época tão conturbada e recentemente, a equipa da Team Ninja lançou um trailer Behind the Scenes para mostrar um pouco de como os trabalhos estão a decorrer.

O vídeo, que se chama "O Começo" e pode ser visto mais acima (com legendas em português), apresenta vários membros do estúdio de desenvolvimento, bem como personalidades que estiveram envolvidas na criação do jogo, e dá algumas indicações sobre a história e a jogabilidade do título.

Durante os mais de 8 minutos de "O Começo", e através dos comentários de Fumihiko Yasuda, diretor e produtor do jogo, Yoshinori Kobayashi - CG Director da Koei Games-, e do guionista e diretor de cinema Keishi Otomo, os jogadores podem ver a importância da componente histórica do jogo, assim como ter uma nova visão sobre a importância do combate no jogo.

Para além da componente histórica do título, do seu fascinante mundo aberto e do excelente acabamento dos aspetos de jogabilidade, o estúdio de desenvolvimento está empenhado em garantir que todos os elementos de Rise of the Ronin têm peso e importância. A este respeito, o compositor Inon Zur e o diretor de som da Koei Games, Yojiro Yoshimatsu, também dão algumas indicações sobre os instrumentos utilizados na banda sonora do título e falam da importância da música na transmissão de sentimentos aos jogadores.

Rise of the Ronin chega no próximo dia 22 de Março em exclusivo para a PlayStation 5.