Novas personagens e fações reveladas para Rise of the Ronin

Rise of the Ronin continua a receber novidades e os fãs que esperam pelo lançamento do jogo, podem-se sentir satisfeitos por isso. Os estúdios Team Ninja revelaram desta feita, novos personagens e novas fações presentes. Venham conhecê-los...

A Team Ninja acaba de revelar novidades para Rise of the Ronin, cujo lançamento está previsto para 22 de Março em exclusivo para a PlayStation 5.

As 6 personagens históricas de Rise of the Ronin, agora reveladas, e as suas fações, são:

Na fação Obei (Forças Ocidentais) , Matthew Perry (comodoro da Marinha dos Estados Unidos da América, que está determinado a forçar a abertura do Japão antes de qualquer outra potência ocidental) e Rutherford Alcock (diplomata britânico, cuja missão é avaliar o valor da integração do Japão na economia global e apresentar as conclusões aos seus superiores) desempenharão um papel importante;

A fação Sabaku, composta por forças pró-xogunato, incluirá o ministro-chefe do xogunato e senhor do clã de Hikone Naosuke Ii e a famosa gueixa do bairro do prazer de Miyozaki, em Yokohama, Taka Murayama;

Os Tobaku, anti-xogunato, incluirão Ryoma Sakamoto (que é simultaneamente um mestre da escola de esgrima Hokushin-Itto-ryo e um excelente atirador com pistolas de estilo ocidental, outrora pertencente ao clã Tosa) e Kogoro Katsura (vassalo feudal do clã Choshu e colaborador próximo de Shoin Yoshida, cujo único defeito é uma predileção doentia pelo saqué, o que já originou escândalos esporádicos).

Estas personagens já estão disponíveis como avatares na PSN. Para reivindicar o seu avatar, os jogadores deverão clicar em "Iniciar sessão para reivindicar avatar" e iniciar sessão com o seu ID da PSN. Depois de iniciarem sessão, terão de regressar ao seu avatar e clicar em "Reivindicar avatar" para verem o código de resgate. Clica aqui para mais informações.

De lembrar que da lista das principais características de Rise of the Ronin fazem parte um belo mundo aberto que pode ser explorado através de várias mecânicas e formas de viajar, a sua história épica e dinâmica e, acima de tudo, o seu combate profundo, mas acessível, com várias camadas de complexidade, adaptando-se a qualquer estilo de jogo.

A história de Rise of the Ronin decorre no Japão no final da do século 19, época que se imortalizou pela queda de Tokugawa Shogunate, um período de opressão e estagnação para o país do Sol Nascente. Foi uma época em que mentes criativas e inovadoras como Ryoma Sakamoto ou Shoin Yoshida pensaram na modernização do país.

Os jogadores encarnarão um Ronin, um samurai sem mestre, dono do seu destino. Com ele irão assistir à história a desdobrar-se de diferentes formas, em função das decisões que tomam e das personagens a quem se decidem juntar pelo caminho.

Decisões serão tomadas, algumas delas bastante críticas para as suas missões, como por exemplo, assassinar ou proteger pessoas importantes, e irão modelar o curso da história através de um complexo sistema de escolha múltipla.

Vejam de seguida, um trailer (revelado recentemente), que mostra algumas das características da lendária jogabilidade que a Team Ninja está habituada a desenvolver, bem como algumas das principais características da exploração do mapa, as armas de que os jogadores irão usufruir ao longo do jogo, as múltiplas opções e a variedade de combate no título e outras pistas importantes de jogabilidade.

Este jogo, que transporta os jogadores para o Japão do século XIX onde, após três séculos de opressivo domínio do Xogunato Tokugawa, os Navios Negros do Oeste avançam sobre as fronteiras do Japão e o país entra em tumulto, chegará de forma exclusiva à PlayStation 5 no próximo dia 22 de Março.

Quem fizer reserva do jogo receberá o seguinte: