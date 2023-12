Rise of the Ronin jÃ¡ tem data de lanÃ§amento para a Playstation 5

A Team Ninja, equipa por detrás de Nioh 2, Dead or Alive ou Hyrule Warriors entre outros, encontra-se a preparar o lançamento do seu próximo projeto para a Playstation 5: Rise of the Ronin. Um jogo sobre o Japão Místico que promete deliciar os fãs do tema. Venham conhecer um pouco mais.

Rise of the Ronin encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Team Ninja (responsáveis por jogos de grande valor como Nioh 2 ou Hyrule Warriors, entre outros), e é um titulo que promete teletransportar os jogadores para o místico Japão do século XIX, numa altura em que o território nipónico se encontra sob o jugo do domínio opressivo de Xogunato Tokugawa.

Rise of the Ronin, que estará disponível a partir do dia 22 de Março do próximo ano, em exclusivo para a PlayStation 5, recebeu também um novo trailer durante a gala dos The Game Awards.

Neste primeiro trailer, Rise of the Ronin mostra algumas das características da sua jogabilidade que ilustra um pouco do ADN que a equipa Team Ninja está habituada a desenvolver nos seus jogos. São também ilustradas algumas das principais características da exploração do mapa, as armas de que os jogadores irão usufruir ao longo do jogo, as múltiplas opções e a variedade de combate no título e outras pistas importantes de jogabilidade.

A história de Rise of the Ronin decorre no Japão no final da do século 19, época que se imortalizou pela queda de Tokugawa Shogunate, um período de opressão e estagnação para o país do Sol Nascente. Foi uma época em que mentes criativas e inovadoras como Ryoma Sakamoto ou Shoin Yoshida pensaram na modernização do país.

O principal protagonista de Rise of the Ronin, vai encontrar o seu destino intimamente ligado com estes personagens (alguns deles aparecem no trailer mais acima indicado) de diferentes formas. As escolhas e decisões dos jogadores irão moldar a forma como o nosso personagem se alinha com as fações do jogo e restantes personagens.

O jogador vai explorar o vasto mundo que a Team Ninja criou para esta final da Dinastia Edo a cavalo enquanto se depara e confronta com inúmeros adversários usando várias armas e tipos de combate. Segundo o que se sabe, tanto irão haver armas de corpo-a-corpo como espadas e lanças, como armas de arremesso, e mesmo armas de fogo.

O nosso personagem vai também equipado com um gancho extremamente útil para aceder a locais distantes, assim como para lhe proporcionar algumas vantagens táticas em combate (incluindo manobras furtivas).

Seja como for, os jogadores poderão esperar em Rise of the Ronin, uma tremenda liberdade de exploração e decisão que os deixará verdadeiramente de "olhos em bico".

Rise of the Ronin será lançado a 22 de março do próximo ano e as reservas estão disponíveis desde 14 de Dezembro.