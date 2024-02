Análise EA SPORTS WRC (Playstation 5)

Após o divórcio anunciado entre o WRC e a Kylotonn, foi a vez da EA Sports tomar conta do volante da série de jogos oficial do World Rally Championship. EA SPORTS WRC já está no mercado, faz algum tempo, mas ainda fomos a tempo de de dar umas acelerações no jogo.

O jogo oficial do WRC (World Rally Championship) mudou de mãos o que é o mesmo que dizer que passou da Kylotonn para a EA Sports (desenvolvido pela Codemasters).

A fasquia estava alta, não só pelo pedigree que a Codemasters apresenta nestas andanças de jogos de simulação automovel, mas também pela necessidade urgente de surgir um WRC à altura da competição e fazendo uso das capacidades das novas plataformas. A Codemasters esmerou-se e chegou ao ponto de deixar o seu Ego Engine pelo Unreal Engine 4 nessa demanda. E... conseguiu!

Como tivemos oportunidade de referir ao inicio, o jogo já se encontra há algum tempo no mercado, o que não quer dizer que tenha perdido interesse ou valor. Nada disso, e até muito pelo contrário.

A experiência de jogo de EA SPORTS WRC é fantástica e, tal como podem ver pelas seguintes linhas, apresenta um resultado final de grande valor e interesse. Em particular para os aficionados mas, arrisco-me a afirmar, também para os curiosos da modalidade.

De qualquer forma e, tal como nos seus sucessores, EA SPORTS WRC é um jogo direcionado especialmente para os amantes deste desporto motorizado. É um verdadeiro hino ao Rally e aos seus mais de 30 anos de existência.

Sendo o jogo oficial da competição, poder-se-ia esperar todos os principais protagonistas e palcos presentes no jogo e assim é. 17 países, mais de 200 etapas e mais de 80 carros (actuais e históricos) oferecem aos jogadores uma ementa extremamente apetitosa de Rally.

A isto juntarmos um Modo Carreira, um modo Builder que permite criar o carro dos nossos sonhos, Modo Moments e modos online para competições com o resto do mundo. EA SPORTS WRC apresenta-se com uma postura bastante forte.

E precisamente, um dos pilares de EA SPORTS WRC, e que a Codemasters tem fortalecido ao longo dos anos nos seus jogos, é o Modo Carreira.

Apesar de algo semelhante ao anterior, que a Kylotonn tinha desenvolvido, o Modo Carreira de EA SPORTS WRC parece um pouco mais robusto e mais imersivo. É como se tratasse da evolução do Modo Carreira de WRC 10.

Parte da robustez do Modo Carreira, passa pela possibilidade de gerir a nossa equipa (que tanto pode ser em Junior WRC, WRC 2 ou WRC) de forma eficiente e ao nosso belo gosto. O Modo Carreira assenta a jogabilidade numa dinâmica semanal, na qual ocorrem determinados eventos (etapas do WRC, sessões nostálgicas de corridas históricas, shows, sessões de recrutamento de staff,...).

Sempre com um orçamento estipulado pelo nosso Sponsor, existe uma preocupação de de gerir bem toda a máquina. Não me refiro apenas à equipa (staff), mas também a gestão dos próprios bólides que temos em garagem, ou mesmo as despesas com reparações a danos provocados na estrada.

É um sistema muito semelhante ao Modo Carreira do jogo anterior que, funciona e de forma razoavelmente competente.

Uma particularidade importante, prende-se com o facto de cada elemento do nosso staff ter uma especialidade (por exemplo, tempo reduzido de reparação do radiador) mas essa especialidade perder força com o acumular do cansaço. Isto obriga-nos a fazer também uma gestão equilibrada de quem levamos para as etapas do WRC e quem deixamos a descansar.

Conforme referi, o Modo Carreira é competente e será um dos modos mais em voga de EA SPORTS WRC, no entanto, não posso deixar de referir que em determinadas ocasiões, impera a sensação de que as nossas ações e performances, nunca chegam a ter um impacto efetivo na jogabilidade.

Bem, mas seja como for, em relação ao que se passa no terreno, as coisas funcionam de forma bem diferente e bem mais exigente. Aqui, tudo vale e o mais ínfimo pormenor pode causar uma desistência prematura, ou a perda de alguns segundos importantes para os nossos objetivos.

A Codemasters não costuma brincar em serviço e com EA SPORTS WRC, esmerou-se bastante na recriação de toda a adrenalina e sensações de conduzir um carro de WRC, WRC 2 ou WRC Junior. A sensação de velocidade, a diferença de comportamento dos carros nos diversos tipos de piso, o efeito do desgaste dos pneus...

Com efeito, a sensação de conectividade entre os carros e as pistas está fantástica, Quase se sente os pneus a tocarem na gravilha, neve, cascalho ou asfalto. Existe uma real ligação entre os pneus e o terreno onde o carro circula.

Em relação ás superfícies, é notório o trabalho da equipa da Codemasters em transmitir credibilidade e isso faz com que a cada mudança de piso, haja um momento claro de habituação. É, por isso, importante proceder aos Shakedowns, não só pelas vantagens associadas mas também pelos ajustes na própria forma de condução que cada piso exige, pois a aderência dos pneus é completamente diferente. Se a isto associarmos as condições climatéricas (que se encontram francamente bem reproduzidas) então cada etapa é um jogo novo, com necessidade de abordagem diferente.

Por outro lado, as suspensões encontram-se realistas o suficiente para conseguirmos sentir nas mãos cada buraco, lomba, salto,... Com um Force Feedback mais detalhado, o jogo torna transparente a sensação das físicas dos pneus, por exemplo, e do seu comportamento em estrada, enquanto aceleramos e ganhamos velocidade, fazemos as curvas, voamos nos grandes saltos ou carregamos no travão no momento certo e sentimos o centro de gravidade do carro mudar.

Também um pormenor como o desgaste dos pneus, que usualmente se associa mais à Fórmula 1, marca presença e com forte impacto em EA SPORTS WRC. Creio que EA SPORTS WRC será, talvez, o jogo da série com melhor jogabilidade e que dá mais gozo de conduzir.

É claro que tudo isto tem um reverso da medalha, claro. Apesar de existir um sistema de ajudas que podemos ligar/desligar e um Modo Escola de Rally (muito importante), o jogo acaba por se tornar bastante exigente. O que não é mau, claro está! Quem procura um desafio, aqui vai encontrar, de certeza.

Há, no entanto, algo que fica um pouco aquém do que seria esperado: danos. Ou melhor, o impacto dos danos no veiculo. O sistema de danos está um pouco desiquilibrado, a favor dos jogadores. Um carro não se espeta frontalmente numa árvore a 100 km/h e continua paulatinamente a etapa até ao fim.

Um dos modos que referi mais acima e que se revela como francamente viciante, é o modo Moments (Momentos).

Tal como o nome indica, esta funcionalidade permite, de forma muito interessante e entusiasmante, reviver situações e provas marcantes no mundo do Rally e assumir a pele dos nossos pilotos favoritos. Isto, principalmente para os fãs de Rally e da sua história é uma verdadeira cereja em cima do bolo e um bom motivo para voltar a EA SPROTS WRC. Atenção que estes momentos tanto podem ser baseados em factos reais como podem ser fictícios.

Por outro lado, isto significa também que em EA SPORTS WRC, teremos uma coleção de bólides extremamente diversificada, abrangendo várias décadas do desporto e que possibilitam inúmeras horas de diversão e adrenalina.

Palavra de ordem ainda para referir que, em EA SPORTS WRC não faltam modos multiplayer para satisfazer a veia competitiva de cada jogador. Os Clubes permitem-nos juntar a diferentes grupos de jogadores e criar campeonatos. Podemos juntar os amigos e criar os nossos próprios campeonatos com as nossas provas e etapas favoritas competindo de forma assíncrona.

Por fim, o Modo Time Trials também está presente permitindo verdadeiras corridas contra o relógio (e resto do Mundo).

Graficamente, o jogo está muito bom. Apesar de, aqui ou ali, haverem alguns glitches gráficos, EA SPORTS WRC consegue apresentar-nos o rally de um forma mais viva, mais orgânica.

As etapas e circuitos são bastante variados, tal como na realidade, oque também ajuda aos jogadores a sentirem-se mais imersos no mundo de WRC. Tal como no mundo real, existem algumas etapas com estradas mais estreitas, outras mais largas, outras que aceleramos à beira de precipícios, ... tudo com uma beleza imponente e credível.

Tal como referi mais acima, em EA SPORTS WRC, existe aquilo que foi denominado de Rally School. Funciona como um tutorial para aprender e treinar diferentes técnicas de condução. É algo que sugiro aos jogadores novatos, pois ajuda realmente em alguns aspetos da condução dos bólides e da jogabilidade do jogo.

Por outro lado, existem inúmeras Assists que permitem também aos mais novatos e menos pacientes, uma experiência mais acessível e mais imediata.

Por fim, o Build Mode, aquela que é uma das grandes novidades presentes em EA SPORTS WRC. Trata-se do sonho de muitos nós de criança, quando brincávamos com os carrinhos e que sempre tivemos o bichinho... criar um carro de Rally nosso!

E é precisamente com esse objetivo que o Build Mode chegou, ou seja, para nos permitir construir uma verdadeira máquina de corrida ao nosso gosto particular. É possível pegar nas ferramentas e criar carros em 3 categorias diferentes (WRC Junior, WRC2 e WRC), desde os diferentes sistemas e componentes do carro, assim como diversos elementos estéticos e técnicos (volante, assento, conta rotações, etc.).

Com a experiência mais que comprovada da Codemasters nestas andanças, não se poderia exigir menos que um jogo que fizesse jus ao seu historial, e a realidade é que EA SPORTS WRC é um jogo tremendo.

Não é, claramente, um jogo para quem queira "chegar, ver e vencer" ("Vini, Vidi, Vici"). Demora um certo tempo a adaptarmo-nos aos carros, às superfícies, aos efeitos climatéricos e ao efeito conjunto de tudo isto.

Amantes de Rally, este é um jogo que deverá figurar na vossa lista de jogos! Sem qualquer sombra de dúvida!