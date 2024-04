Memórias de um passado longínquo com Dawn of the Ashen Queen

Foi recentemente anunciado pela Shattered Moon Games, Dawn of the Ashen Queen, um first-person dungeon crawler, que traz algumas sensações nostálgicas em relação aos RPGs da longínqua década de 90.

Os Shattered Moon Games anunciaram recentemente o seu próximo titulo, Dawn of the Ashen Queen.

Dawn of the Ashen Queen é um clássico jogo de ação na primeira pessoa onde o jogador terá de percorrer várias masmorras e seus inimigos para atingir o final. Baseado nos RPG de sucesso dos anos 90, foca-se na história e na narrativa, trazendo de volta a jogabilidade antiga mas com um novo motor gráfico moderno.

Tal como a "tradição" obriga, o jogador vai encetar uma aventura por um submundo repleto de masmorras, inimigos desafiantes e um sem número de combates e para tal, terá a oportunidade de se fazer acompanhar por um grupo (uma party) de soldados.

A demanda, é a de revelar e combater uma maldição milenar que assola o Mundo de Eshavon, numa experiência repleta de intriga e narrativas densas. Para tal, terá de explorar o mundo colorido de Eshavon, descobrir os seus segredos e lutar contra inimigos perigosos enviados para nos deter.

Segundo os Shattered Moon Games, Dawn of the Ashen Queen contará com uma grande profundidade de criação e personalização do nosso personagem, assim como uma grande complexidade de desenvolvimento, com múltiplas raças, classes e traits, associados com um sistema de habilidades que permitirá desenvolvê-lo a nosso belo gosto ao longo da aventura.

Conforme referi mais acima, na nossa demanda pela salvação de Eshavon seremos acompanhados por alguns aliados. Com efeito, a nossa party será composta por 3 NPCs que, além de extremamente úteis em batalha, contam cada qual com os seus próprios traços de personalidade, conferindo-lhes dessa forma, uma maior densidade narrativa.

Mantendo um pouco do ADN dos dungeon crawlers old school, Dawn of the Ashen Queen irá apresentar ainda umas masmorras repletas de portas e locais escondidos, à nossa espera para serem descobertos. Portas secretas, paredes ilusionarias e muitos puzzles á espera do jogador. Cada qual com muitos tesouros escondidos e outras com... Game OVer.

Convém referir que o combate será passado em tempo real, e ao nosso dispor teremos uma vasta gama de armamentos, feitiços e habilidades.

Eshavon apresentará um mundo vasto para ser descoberto. Certamente será um prazer e um regalo para os olhos, viajar através das florestas luxuriantes, das cavernas escuras e impiedosas, pelas montanhas gélidas, criptas e cemitérios negros, bosques repletos de nevoeiro ou pelas ruinas de uma civilização antiga que Eshavon tem para nos apresentar.

Dawn of the Ashen Queen está previsto ser lançado no Verão de 2024.