Jogos grátis no Playstation Plus para Julho de 2023

A Sony Playstation revelou os títulos a caminho das várias modalidades do Playstation Plus. It Takes Two, Sniper Elite 5 e SnowRunner são algumas das novidades do catálogo de jogos que estarão disponíveis a partir de 18 de julho para os membros do PlayStation Plus Premium e Extra.

Por outro lado, Gravity Crash Portable e Twisted Metal destacam-se entre as novidades do catálogo de clássicos que estarão disponíveis a partir do mesmo dia para os membros do PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem de seguida os jogos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 18 de julho:

It Takes Two para a Playstation 4 e Playstation 5

Sniper Elite 5 para a Playstation 4 e Playstation 5

SnowRunner para a Playstation 4 e Playstation 5

The Ascent para a Playstation 4 e Playstation 5

Undertale para a Playstation 4

World War Z para a Playstation 4 e Playstation 5

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: para a Playstation 4

Melty Blood: Type Lumina para a Playstation 4

Dysmantle para a Playstation 4 e Playstation 5

Circus Electrique para a Playstation 4

Dynasty Warriors 9 para a Playstation 4

Samurai Warriors 5 para a Playstation 4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure para a Playstation 4 e Playstation 5

Fast and Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r para a Playstation 4 e Playstation 5

Monster Jam Steel Titans para a Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Por sua vez, os próximos serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium a partir do próximo dia 18 de Julho:

Gravity Crash Portable para a Playstation 4 e Playstation 5

Twisted Metal para a Playstation 4 e Playstation 5

Twisted Metal 2 para a Playstation 4 e Playstation 5