Afinal o Tinder funciona! Maioria dos utilizadores já está numa relação…

A popular aplicação de "engate" Tinder está a cumprir o objetivo para a qual foi produzida... juntar pessoas! De acordo com dados recentes, a maioria dos utilizadores que usa a plataforma já está numa relação. Conheçam os números.

Tinder: dois terços dos utilizadores já estão num relacionamento

A aplicação Tinder é uma das mais populares aplicações de encontros que tem vindo a evoluir em funcionalidades ao longo dos anos e a ganhar cada vez mais utilizadores.

Segundo um estudo recente, quase dois terços dos utilizadores do Tinder já estão num relacionamento. O estudo revela que as apps de namoro digital tornaram-se fontes de entretenimento e ligação social para muitos utilizadores, em vez de lugares para marcar encontros.

Os investigadores falaram com 1.400 utilizadores, com idades compreendidas entre os 18 e 74 anos, sobre as suas motivações para usar a app de namoro - e o número de encontros que tiveram. Foram também questionados obre a sua auto-estima e se estavam sozinhos. Os utilizadores referiram que a rede ajudou a aumentar a sua autoestima, por exemplo, com o aumento de "matches".

O coautor do estudo, Germano Vera Cruz, investigador na área dos dados e professor de psicologia na Universidade da Picardia Júlio Verne, na França, referiu que a dinâmica da plataforma resulta num "jogo de engano".

Germano Vera Cruz referiu que: “Algumas pessoas sentem-se enganadas com o uso de apps de namoro, porque cada vez que aparece uma nova plataforma, as pessoas acham que podem realmente encontrar alguém. As pessoas andam de plataforma em plataforma, mas nunca estão satisfeitas."