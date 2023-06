Atrair informáticos para o Estado? Governo propõe mais 228 euros

Trabalhar no publico tem as suas vantagens, assim como também as há no privado. Na área da informática, tem sido difícil ao Estado reter talento e também ser atrativo para novos funcionários. O Governo propõe agora mais 228 euros de salário para atrair informáticos para o Estado. Será que chega?

Governo pretende extinguir as carreiras de informática existentes...

A notícia foi avançada pelo Jornal Público que revela que os informáticos podem vir a ganhar mais 228 euros por mês na base da carreira e mais 340 euros no topo. O Governo pretende extinguir as carreiras de informática existentes na função pública, criando duas novas: a de especialista e a de técnico de sistemas e tecnologias de informação.

Atualmente um especialista de informática em início de carreira tem um salário bruto de 1.526 euros. Se conseguir chegar ao topo, o que é extremamente difícil, o valor sobe para 3.221 euros. Tendo em conta o aumento, quem entrar para a nova carreira pode começar logo com um ordenado base de 1.754 euros brutos. O nível de topo passará para 3.561 euros, ou seja, mais 340 euros do que o valor atual.

O diploma está em consulta publico, mas os sindicatos criticam a oferta, considerando que continua a ser pouco face ao que paga o privado. Os cerca de 5.200 trabalhadores que agora estão integrados nas várias carreiras de informática transitam para as novas e são colocados numa posição remuneratória criada para o efeito, segundo refere o jornal.