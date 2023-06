Ex-executivo da Samsung é preso por roubar segredos da empresa

Um ex-executivo da Samsung Electronics foi preso e indiciado por roubar os segredos comerciais da gigante sul-coreana. Segundo a acusação, o ex-funcionário passou informação confidencial com o intuito de construir uma fábrica de chips na China para copiar o material da Samsung.

Fábrica na China iria "roubar" o fabrico à gigante sul-coreana

O ex-executivo de 65 anos, cujo nome não foi divulgado, foi acusado de violar as leis de proteção à tecnologia industrial e de prevenção da concorrência desleal, de acordo com o Ministério Público do Distrito de Suwon.

É acusado de tentar construir uma cópia completa da fábrica de semicondutores da Samsung na China depois de adquirir ilegalmente os dados confidenciais da empresa, incluindo dados básicos de engenharia da fábrica de chips (BED) e layout de processo e desenhos de projeto, de agosto de 2018 a 2019.

A acusação também indiciou outras seis pessoas - um funcionário de um subcontratado da Samsung Electronics e cinco funcionários de um fabricante de chips chinês contactado pelo ex-executivo - sem prisão sob a acusação de conluio na alegada fuga de tecnologia.

O BED é uma tecnologia necessária para garantir a ausência de impurezas nas instalações de fabrico de semicondutores. O layout do processo contém informações sobre a planta e a dimensão dos oito processos principais de uma fábrica de chips para a produção de semicondutores. Estes segredos comerciais, essenciais para o fabrico de chips DRAM e flash NAND com menos de 30 nanómetros, são considerados tecnologias de base nacionais.

Samsung terá tido mais de 200 milhões de euros de prejuízo

De acordo com o Ministério Público, o antigo executivo tentou utilizar as tecnologias e os dados roubados para construir uma cópia da fábrica de circuitos integrados da Samsung Electronics a apenas 1,5 quilómetros da fábrica de circuitos integrados da empresa em Xian, no oeste da China. Mas o seu plano não se concretizou porque uma empresa de Taiwan quebrou a promessa de investir 8 biliões de won (4,7 mil milhões de euros) no projeto, afirmaram.

Em vez disso, o antigo executivo terá recebido um investimento no valor de 460 mil milhões de won de investidores chineses e produziu produtos experimentais a partir de uma fábrica de chips construída com base na tecnologia da Samsung em Chengdu, no ano passado.

Sabe-se que a sua fábrica de circuitos integrados chinesa contratou cerca de 200 pessoas da Samsung e da SK hynix. A administração da fábrica terá dado, alegadamente, instruções aos seus funcionários para obterem e utilizarem os dados de conceção dos semicondutores da Samsung e outros segredos comerciais, tendo estes participado no crime de acordo com as suas instruções, segundo o Ministério Público.

Esta ação terá levado a que a Samsung sofresse prejuízos de, pelo menos, 300 mil milhões de won (cerca de 216 milhões de euros) devido às fugas de tecnologia.