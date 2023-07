Cuidado: Andam a usar nome e a imagem do Banco de Portugal

Todos nós já sabemos que hoje em dia o que não faltam para aí são esquemas fraudulentos para roubar dados e até dinheiro das vítimas. Os esquemas são diversos, sendo muito comum os burlões usarem o nome e imagem de instituições para terem alguma credibilidade no esquema fraudulento. Atenção ao que circular em nome do Banco de Portugal (BdP).

Segundo o comunicado, o BdP tem tomado conhecimento de situações em que cidadãos são contactados por entidades que reclamam o pagamento de quantias associadas a “responsabilidades de serviços”, a título de “impostos pendentes”.

Nesses contactos, são enviados aos visados documentos que utilizam indevidamente o nome e a imagem do Banco de Portugal, com os quais se procura atestar a existência desses montantes em dívida. Os documentos têm uma configuração semelhante aos mapas da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

O Banco de Portugal esclarece o seguinte:

Antes de contratarem quaisquer empréstimos ou entregarem quaisquer quantias no âmbito de possíveis contratos de financiamento, os clientes devem verificar, cuidadosamente, a legitimidade das entidades financiadoras, nomeadamente, mediante consulta prévia, no site do Banco de Portugal, da lista de instituições registadas e, portanto, habilitadas a exercer atividade financeira em Portugal (https://www.bportugal.pt/entidades-autorizadas).

O Banco de Portugal gere uma base de dados sobre responsabilidades de crédito — a Central de Responsabilidades de Crédito — com informação prestada pelas entidades participantes (instituições que concedem crédito) sobre os créditos concedidos aos seus clientes. Por conter dados sigilosos, o mapa da Central de Responsabilidades de Crédito strong>apenas pode ser consultado pelo titular dos dados ou por quem tenha poderes para o representar, e sempre mediante autenticação.

O BdP não presta serviços bancários comerciais a particulares ou empresas, não concede créditos nem aceita depósitos das referidas entidades, não procede à cobrança de comissões por transferências transfronteiras, nem emite certificados para o desbloqueamento de fundos.

Por conseguinte, o BdP aconselha as pessoas a não entrarem em contacto com eventuais promotores dessas atividades ou transações que utilizem indevidamente o nome e o logótipo do Banco de Portugal. O Banco também aconselha as pessoas a não enviarem dinheiro, nem fornecerem informação bancária ou relativa a cartões de crédito a quem declare que representa o BdP ou que afirme ter uma relação bancária com o mesmo.

Os utilizadores que identifiquem ou recebam documentação duvidosa que se refira ao BdP, ou que alegadamente seja da sua proveniência, devem informar imediatamente as autoridades policiais e contactar o BdP, enviando um e-mail para info@bportugal.pt