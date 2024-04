Spotify apresentou resultados do trimestre e bateu todos os recordes deste serviço

O Spotify é o serviço de streaming de música mais usado na Internet. Os números dizem isso em várias áreas e todos os concorrentes estão abaixo dos valores apresentados todos os trimestres. Os resultados mais recentes voltam a mostrar o domínio do Spotify e como este serviço bateu todos os recordes.

A cada trimestre que passa o Spotify cresce em todas as áreas. Este serviço demorou a arrancar no campo dos lucros, mas agora está firme no que toca aos resultados financeiros e em várias áreas de negócio dentro desta área.

Com novos produtos apresentados nos últimos meses, quer conquistar novos utilizadores e garantir novas formas de se consumir música, podcasts e até áudio-livros. Tem alargado estas novidades de forma cautelosa e controlada, para assim garantir que nenhum problema é deixado por resolver.

Os dados mais recentes do Spotify voltaram a mostrar a boa saúde financeira deste serviço. Para além de serem muito superiores ao que o mercado esperava, marcaram este trimestre como um dos que novos máximos trouxe para este serviço.

Os utilizadores ativos mensais cresceram 19% (A/A), para 615 milhões.

cresceram 19% (A/A), para 615 milhões. Os assinantes aumentaram 14% (A/A) para 239 milhões.

aumentaram 14% (A/A) para 239 milhões. A receita total aumentou 20% relativamente ao ano anterior, para 3,6 mil milhões de euros.

aumentou 20% relativamente ao ano anterior, para 3,6 mil milhões de euros. A Margem Bruta atingiu 27,6%.

atingiu 27,6%. O Resultado Operacional melhorou para 168 milhões de euros.

Apesar dos resultados financeiros serem sem qualquer dúvida impressionantes, há uma área que se desta ainda mais. Falamos do crescimento de 19% nos novos utilizadores, sendo já 615 milhões. Além disso, também o número de assinantes ter aumentado 14%, para 239 milhões, é também um destaque importante.

Nesta apresentação de resultados, o Spotify também lançou orientações para o próximo trimestre. A empresa espera um crescimento de novos 16 milhões de utilizadores ativos mensais, para um total de 631 milhões. Também espera uma melhoria da margem bruta de 28,1%, impulsionada por melhorias de custos em todo o negócio.

Estes resultados são muito animadores para o Spotify, que vê assim os resultados práticos de muitas mexidas na sua estrutura. Ao mesmo tempo, fica claro que as novas componentes do seu serviço são um sucesso e que isso irá alavancar ainda mais os resultados nos próximos tempos, rumo a novos recordes.