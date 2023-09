DECO pirateou 17 aparelhos comprados na Amazon e AliExpress

O título deste artigo parece estranho, mas não é! A DECO PROTeste tem um ciberlaboratório e colocou à prova a segurança de 17 aparelhos comprados na Amazon e AliExpress. Em poucas semanas foram encontradas 60 falhas de segurança, algumas de elevado risco.

DECO PROTeste: Saiba quais os equipamentos...

O ciberlaboratório da DECO PROTeste pirateou 17 aparelhos ligados à net, via rede wi-fi, que são de uso comum em casa. Uma câmara de videovigilância da Wansview comprada na Amazon revelou nada menos do que 12 falhas. A organização de consumidores ficou ainda preocupada com o que detetou na app de um smartwatch da Kavsumi – réplica do Apple Watch Ultra –, que comprou na AliExpress sob a referência IWO Ultra 3.

O smartphone Samsung Galaxy Note 9, por exemplo, permite que uma app maliciosa crie uma página de login falsa (por exemplo, de acesso ao Facebook), levando o utilizador a entregar as credenciais. Igual problema foi detetado no Veidoo V88, tablet para criança, comprado na Amazon.

A HP OfficeJet 200 permite, a alguém que aceda à rede, bloquear ordens de impressão, problema bastante comum, que tem sido detetado noutras impressoras.

Segundo é referido, é inacreditável que muitos fabricantes ainda aceitarem passwords como "123456". A lista é longa e variada:

a coluna inteligente Amazon Echo Dot (2nd Gen)

os routers Asus RT-AC85P e Mercusys MR70X

o termóstato Avatto Tuya Wi-Fi Smart Thermostat

a fechadura de garagem Flysocks Smart Garage Door Opener

o smartwatch Kavsumi Iwo Ultra 3

a tomada Meross MSS210

o videoporteiro Rehentronix Smart Video Doorbell

aspirador-robô Zaco A9s Pro.

Uma nota final para a coluna inteligente da Amazon, que recorre ao assistente de voz Alexa. Bastam alguns segundos para um intruso ligar-se à coluna via bluetooth, se estiver no seu raio de alcance. Pode, depois, dar comandos de voz à vontade.