Amazon vai ter uma nova instalação de satélites para competir com a Starlink

O espaço e as telecomunicações, assim como as enormes e infinitas oportunidades que oferecem, são duas das áreas que mais interesse despertam às grandes empresas. Nesse sentido, as notícias recentes adiantam que a Amazon vai construir uma nova instalação de satélites na Florida para competir com a rival Starlink de Elon Musk.

Amazon aposta no espaço com nova instalação de satélites

A gigante Amazon anunciou recentemente na sua página oficial que vai construir uma nova instalação de satélites localizada no estado norte-americano da Florida. Este novo projeto foi batizado com o nome de Project Kuiper e a agenda indica que está programado para iniciar pilotos de banda larga para clientes já no próximo ano de 2024, havendo notícias neste sentido já ao longo dos "próximos meses".

Os detalhes revelados pela empresa, conhecida sobretudo pelo seu serviço de comércio eletrónico, indicam que esta nova instalação de processamento de satélites terá um custo de 120 milhões de dólares e a construção vai acontecer no Kennedy Space Center (Florida). A imagem seguinte foi partilhada pela Amazon e ilustra as novas instalações de satélites da empresa.

Este novo serviço vai assim competir com a Starlink e, tal como o projeto de Elon Musk, o Project Kuiper tem como objetivo fornecer banda larga via satélite de forma rápida e acessível em áreas "não respondidas ou mal respondidas pelas opções tradicionais de internet e comunicações".

O Project Kuiper teve início no ano de 2018 e recebeu o licenciamento de satélite da FCC em 2020. Os objetivos deste plano englobam a criação de uma constelação de 3.236 satélites para oferecer cobertura de banda larga para os utilizadores residentes em zonas rurais.

Para já, a Amazon ainda não revelou qual será o preço destinado ao consumidor, mas adianta que haverá planos económicos, uma vez que adiantam que a "acessibilidade é um principio fundamental do Project Kuiper". A empresa pretende também criar vários níveis de velocidade/preço.

Este projeto, tal como seria de esperar, envolve várias pessoas e a empresa adianta que a iniciativa já conta com mais de 1.400 pessoas a trabalharem na mesma. Pode ler mais detalhes aqui.