Vidros escurecidos no carro? Atenção às regras em Portugal

Ter vidros escurecidos no seu veículo tem vantagens e também desvantagens. Se há carros que de fábrica já vêm com vidros escurecidos, há outros em que é o proprietário que manda fazer numa loja especializada. Mas conhece as regras em vigor em Portugal relativamente aos vidros escurecidos?

As vantagens de ter vidros escurecidos são várias...

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), em Portugal é legal ter vidros escurecidos no veículo, uma vez que está previsto na lei. E todos os vidros podem ser escurecidos. No entanto, há regras que têm de ser seguidas. A alteração tem de ser aprovada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a empresa que faz a alteração dos vidros tem de ter um Certificado de aplicação.

As películas para vidros escurecidos têm de passar por uma lista de testes de ensaio:

a) As amostras de vidro com película fixada do lado interior devem sujeitar-se ao ensaio de fragmentação e ao de resistência ao fogo. b) Deve efetuar-se um ensaio de medição relativo ao fator de transmissão entre os ensaios a efetuar nas amostras de vidro. Só assim é determinado qual o grupo de categoria a que corresponde a marca de homologação nacional.

As amostras de vidro com película fixada do lado interior devem sujeitar-se ao ensaio de fragmentação e ao de resistência ao fogo.

Deve efetuar-se um ensaio de medição relativo ao fator de transmissão entre os ensaios a efetuar nas amostras de vidro. Só assim é determinado qual o grupo de categoria a que corresponde a marca de homologação nacional.

As vantagens de ter vidros escurecidos são várias. Destaque para uma proteção do interior do veículo dos raios solares, maior poupança de combustível (Os vidros escurecidos permitem ainda que o habitáculo não alcance tão elevadas, em dias de maior calor. Por esse motivo, o condutor usará menos o ar condicionado, poupando mais combustível), mais segurança, mais resistência, etc. Para se escurecer os vidros do carro, usa-se normalmente uma película de laminação de vidros.