O Signal sempre baseou a sua segurança no seu protocolo de criptografia. Este é um dos mais seguros e tem garantido a proteção dos utilizadores e das suas mensagens. Este serviço de mensagens dá agora um passo de gigante ao garantir que vai poder proteger-se contra os computadores quânticos com um novo protocolo de cifra.

A maioria dos utilizadores que escolhe o Signal justifica-o com a segurança que este oferece aos utilizadores. Assenta num protocolo de comunicação que é quase impossível de quebrar e que ao longo dos anos tem conseguido evoluir e também sido mantido inviolável.

Com a chegada cada vez mais próxima dos computadores quânticos, muitos destes protocolos vão acabar por cair, por se tornarem simples de serem quebrados. A capacidade computacional que estas novas máquinas vão ter tornam imediato um processo que poderia demorar anos a ser realizado.

Announcing PQXDH! The first step in post-quantum resistance for the Signal Protocol, PQXDH protects your Signal calls & chats from potential future threats of breakthroughs in quantum computing. And it's already rolling out to Signal clients everywhere. https://t.co/feHqLXGJBE pic.twitter.com/y121dDZBOr

Com a certeza de que até o seu protocolo acabará por ser quebrado, o Signal resolveu dar o passo lógico e criar um protocolo de cifra que é garantir a resistência quântica. Para isso foi atualizada a especificação Extended Triple Diffie-Hellman (X3DH) para Post-Quantum Extended Diffie-Hellman (PQXDH).

Com esta atualização, o Signal adiciona uma camada de proteção contra a ameaça de um computador quântico, que seja construído no futuro. Espera-se que estes sejam poderosos o suficiente para quebrar os padrões de criptografia atuais.

Our PQXDH blog gives a general-audience overview of what we’re doing, and why it's so important.



If you’re already familiar with quantum computing and PQ cryptography, our technical whitepaper has specifications and details suitable for experts:https://t.co/AriTrbhIp3