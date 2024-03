PixPirate: Cuidado com este trojan bancário que rouba dinheiro

O mundo digital é fantástico, mas está também cheio de perigos! No Pplware temos vindo a alertar os nossos leitores e hoje voltámos a fazê-lo para um trojan bancário capaz de fazer muitas coisas. Já ouviu falar na burla PixPirate?

PixPirate - malware esconde-se nos smartphones com sistema operativo Android

Falar no PixPirate é falar num trojan bancário. Segundo o que se sabe, este malware esconde-se nos smartphones com sistema operativo Android.

Este malware foi inicialmente descoberto em esquemas no Brasil, mas como todas as ameaças, certamente já "circula" em outros países. O PixPirate faz uso da plataforma de transferências bancárias Pix - criada pelo Banco Central do Brasil - para burlar os utilizadores.

Segundo as informações, tudo começa com uma mensagem com um link malicioso na qual é solicitado que seja realizada uma atualização em nome do banco, clicando num link. Assim que as vítimas clicam no link entra em ação o malware PixPirate.

Quando o malware se "aloja" no smarpthone, consegue manipular, controlar, instalar e desinstalar aplicações, pois permite que o smartphone seja controlado à distância. Além disso, funciona também como keylogger, consegue bloquear e desbloquear o ecrã, lê, edita e exclui mensagens (seja SMS, WhatsApp ou até e-mail) e desativa o Google Play Protect, entre outros.