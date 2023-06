A decisão de acabar com a partilha de contas da Netflix foi muito mal recebida pelos utilizadores em Portugal. Esta era uma prática instituída e que muitos usavam no dia a dia, com contas a serem pagas por grupos. Um novo estudo veio agora constatar o que era quase óbvio, e mostra que a Netflix perdeu utilizadores e assinantes em Portugal desde o início do ano.

A Netflix perdeu muitos assinantes em Portugal

Tendo começado por Portugal, Espanha e outros países, a Netflix quer acabar de vez com a partilha de contas. A solução é mesmo bloquear o acesso de contas que não estejam a ser usadas na mesma morada e oferecendo a possibilidade de criar perfis pagos para quem está fora desse local.

Essa mudança teve um impacto mito negativo e isso foi de imediato visível nos subscritores. Em abril deste ano já se falava de perdas monumentais e que se materializaram, por exemplo, na perda de um milhão de utilizadores em Espanha com o fim desta partilha de contas

O número de assinantes da Netflix diminuiu em Portugal desde o início do ano, segundo o que revela um novo estudo BStream da Marktest, apresentado pelo Público. Esta mudança era esperada e coincide com a altura em que esta a plataforma de streaming começou o seu mais recente combate à partilha de contas entre os utilizadores.

Fim da partilha de contas é a principal razão

Esta quebra no número de assinantes foi de mais de 13% face ao período que está comprometido entre janeiro e abril de 2022. Face ao mesmo período de tempo do anterior período do estudo de mercado, este valor passa a ser de 4,6%, realizado entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Mais uma vez este período acaba por coincidir o momento em que a Netflix mudou as regras de utilização em Portugal. Nesse momento, passou a ser impossível a partilha de contas e foi alteado também a possibilidade de adicionar novos perfis, que devem pagar um valor extra de 3,95 euros por utilizador.

Provavelmente este cenário irá agravar-se, não apenas em Portugal, mas em outros países, como os EUA e o Brasil, onde também a Netflix já proíbe a partilha de contas. Curiosamente, a empresa continua a acreditar que este é o caminho e alega que está a ganhar novos utilizadores.