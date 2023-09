É graças à SpaceX que a Starlink tem conseguido aumentar exponencialmente a sua rede de satélites de órbita baixa terrestre. Estes oferecem o serviço de acesso à Internet que muitos usam fora dos locais de acesso garantido. Agora, do que é revelado, estes satélites estão com um qualquer problema, com a SpaceX a ter perdido mais de 200 satélites da Starlink nos últimos 2 meses.

Ainda que possa não parecer normal, a perda de satélites pela Starlink é algo recorrente e que acontece naturalmente. A sua vida útil, ainda que grande, acaba por expirar por diversos fatores e estes caem na direção da terra, num processo que acaba com o seu fim antes de tocarem no solo.

Este processo parece agora ter sido acelerado por um qualquer fator externo, com mais de 200 satélites que a SpaceX lançou a terem sido perdidos. Este número foi apresentado pelo site satellitemap.space, que acompanha e monitoriza estes ativos da Starlink.

Esta é a primeira vez que o Starlink perde um número significativo de satélites num curto espaço de tempo. Essas são normalmente casadas por explosões solares que causam mudanças na órbita e danificam ou destroem estes elementos.

Não se sabe a natureza destes satélites, ou seja, o seu modelo, não é claro. Se forem os satélites Starlink mais recentes que a SpaceX lança regularmente, então a empresa terá de realizar pelo menos nove lançamentos do Falcon 9 da SpaceX para compensar estes os perdidos.

Este mesmo site mostra que em 15 de julho, 353 satélites Starlink queimaram ao reentrar na atmosfera. Esse número saltou em mais de 200 para 568 satélites nas últimas leituras. A título de comparação, apenas 248 arderam no início deste ano, pelo que o número destruído durante os últimos dois meses é superior ao valor dos primeiros sete meses do ano.

Não se conhecem as razões para esta perda de satélites, mas a SpaceX e a Starlink vão ter de acelerar os lançamentos para cobrir estas falhas. A mudança nos satélites feita recentemente veio alterar o número que os Falcon 9 transportam, aumentando assim a necessidade de voos para compensar a diferença.