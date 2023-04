Apesar de ser um excelente serviço, a maioria dos utilizadores da Starlink não se recorda da complexidade de satélites usada. Estes estão ainda a ser colocados nas suas órbitas, complementando a constelação. Agora, parte destes satélites estão a perder altitude e a cair.

Foi no passado mês de fevereiro que a SpaceX colocou no espaço mais um lote de satélites da Starlink. A grande novidade neste lançamento foi a carga que se baseava nos novos satélites Starlink V2 Mini. Também, como se esperava, este lançamento foi um sucesso.

Estes novos satélites são uma evolução dos atuais e prometem velocidades mais rápidas no serviço de acesso à Internet. Ainda assim, parecem estar com alguns problemas e levam a que tenham um comportamento não esperado. Do que é revelado, estão a perder altitude e um deles acabou por cair, de forma controlada.

Three of the Starlink V2Mini sats (30058, 30042, 30051) have resumed orbit raising, while Starliink 30062 reentered at 0850 UTC Apr 3 off the coast of California pic.twitter.com/viv6daE4Gv — Jonathan McDowell (@planet4589) April 3, 2023

Têm sido várias as pessoas e entidades que alertaram para esta situação. Estes monitorizam os voos destes equipamentos e notaram que vários perderam altitude de forma constante. A maioria viu a sua órbita corrigida, mas pelo menos 1 acabou por cair, de forma controlada.

Elon Musk já tinha alertado para que estes primeiros 21 satélites Starlink V2 Mini poderiam ter problemas. São ainda unidades que vão ser testadas e avaliadas para garantir o melhor desempenho e que o seu desenho está perfeito para a função que vão ter.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.



Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station. — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023

Os Starlink V2 Minis são versões miniaturizadas dos Starlink de próxima geração da SpaceX. Equipados com antenas mais potentes e frequências de alta velocidade, os V2 Minis destinam-se a ajudar a SpaceX a aumentar a capacidade da sua constelação de satélites para acesso à Internet.

Os V2 Minis foram projetados para preencher temporariamente a lacuna da crescente procura na rede Starlink da SpaceX. Vão existir até que a empresa possa lançar a versão em tamanho real dos seus satélites de próxima geração.