Todos os utilizadores de smartphones, em especial os do Android, procuram manter os seus equipamentos com o máximo de bateria e até poupar dados. Estes 2 elementos podem não parecer estar relacionados, mas na verdade com uma simples opção, conseguem ganhar bateria e poupar no acesso à Internet.

O seu Android dá-lhe todo o controlo

O Android tem um conjunto de opções acessíveis que permitem um grau de personalização e configuração muito elevado. Se bem exploradas, permitem libertar este sistema de muitos problemas e tê-lo a funcionar de forma mais fluída e até mais rápido.

Outro campo em que esta personalização funciona é na poupança de recursos, algo que todos querem. Um exemplo é a forma de poupar bateria e dados, ao desligar uma simples opção. Esta procura ter o acesso à Internet sempre ativo, algo que nem sempre é necessário.

Poupar dados e bateria é muito simples

O primeiro passo a dar neste campo é o ativar das opções e programador. Este é um passo que já explicámos várias vezes e que podem ver aqui. O passo seguinte é aceder a estas opções de programador, algo que estará nas definições do Android e que depende da marca do smartphone.

Uma vez dentro das opções de programador bastará procurarem por uma simples opção na lista. Chamada "sempre manter os dados móveis ligados", esta deverá estar ativa, devendo por isso ser desligada, ficando assim desse momento em diante.

Não vai notar o negativo desta mudança

O que irá acontecer é que desse momento em diante, o Android não irá manter ativa de forma permanente a ligação de dados ao operador. Esta funciona para poder alternar entre o Wi-Fi e não perder a ligação à Internet por alguns momentos.

Com esta mudança, e porque os dados vão ser desligados, o Android vai conseguir poupar bateria e até dados, por não vai ser uma ligação permanente. Em contrapartida, e de forma momentânea, a ligação à Internet poderá ficar mais lenta, enquanto a ligação é reestabelecida.