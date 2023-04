A IA tem ocupado muito espaço no dia a dia dos utilizadores, muito por culpa da Microsoft, que agora parece ter elegido o SwiftKey como o próximo alvo. Esta proposta vai ter acesso ao Bing Chat e assim tornar-se mais inteligente e mais completo para o utilizador.

O SwiftKey foi uma das muitas compras da Microsoft ao longo dos anos. Este teclado, inicialmente dedicado ao Android e depois ao iOS, passou a ser a proposta da gigante do software nestes campos, onde quer ter uma presença muito forte.

Depois de alguns avanças e recuos, a Microsoft resolveu agora apostar novamente no SwiftKey e trouxe uma novidade que está cada vez mais a interessar. Falamos da IA e do ChatGPT, que foi incluído com a presença do Bing Chat, a proposta da gigante do software neste campo.

Bing Chat is coming to SwiftKey. Download the latest SwiftKey beta and sign in to your MSA.

Reposted with cleaner screenshots. pic.twitter.com/dBss7gnOzn — Xeno (@XenoPanther) April 5, 2023

Ainda não está massificada a sua presença e utilização, mas todos os que escolheram a versão beta do SwiftKey para a sua utilização diária já podem ver esta novidade. Está perfeitamente integrada e permite muitas novas funcionalidades.

Ao colocar o Bing Chat no SwiftKey, a Microsoft deu de imediato acesso a todas as capacidades que esta IA traz para os utilizadores. Assim, permite questionar esta IA, seja por voz ou texto, e obter respostas de imediato, facilitando o acesso.

Algo ainda mais interessante que a Microsoft traz ao SwiftKey com a integração com o Bing Chat é a capacidade de avaliar o texto escrito. Com esta funcionalidade, os utilizadores podem ver a sua escrita ser refeita e melhorada, algo que muitos vão certamente usar.

Esta novidade vai certamente ser trazida para a versão final muito em breve, para todos a poderem usar. A Microsoft tem uma aposta muito grande na IA pelo Bing Chat e ao colocar a sua proposta no SwiftKey mostra um compromisso ainda maior, tal como já fez com várias apps do Office.