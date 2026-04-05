ChatGPT chegou ao Apple CarPlay! Já pode conversar com a IA no carro
Com a profusão de modelos de IA, estes tendem a ganhar novos espaços e a procurar novas utilizações. É o que a OpenAI fez agora com o ChatGPT. Esta IA passou a estar disponível no carro, desta vez através do Apple CarPlay. É ainda limitado, mas abre a porta a funcionalidades únicas em breve.
ChatGPT chegou ao Apple CarPlay
A OpenAI lançou uma nova versão do ChatGPT focada na voz, concebida para o Apple CarPlay. Esta permite aos condutores interagir com o assistente de IA utilizando comandos de voz sem utilizar as mãos enquanto conduzem. A funcionalidade está disponível nos modelos de iPhone compatíveis com o iOS 26.4 e funciona através da aplicação móvel ChatGPT.
Após a instalação e ligação, os utilizadores podem abrir a aplicação ChatGPT via CarPlay. Além disso, podem iniciar uma nova conversa por voz, continuar as conversas existentes utilizando a entrada de voz. O objetivo da implementação é integrar a assistência de IA em ambientes de condução, oferecendo uma experiência mais natural e sem o uso das mãos para os utilizadores.
Apesar da nova funcionalidade, a funcionalidade apresenta restrições significativas. A OpenAI confirmou que o ChatGPT Voice no CarPlay não consegue aceder a mapas, sistemas do veículo ou dados de localização em tempo real. Também não consegue controlar outras aplicações, como ferramentas de navegação ou serviços de mensagens.
ChatGPT is now available in CarPlay.
The voice mode you know, now available on-the-go.
Rolling out to iPhone users running iOS 26.4+ where CarPlay is supported. https://t.co/aXQqH9MNuG pic.twitter.com/yk3qdLa99r
— OpenAI (@OpenAI) April 2, 2026
Pode conversar com a IA no carro
Por outras palavras, não pode funcionar como um assistente de condução para fornecer direções ou orientações de percurso. A OpenAI divulgou também orientações de segurança, recomendando aos condutores que utilizem o recurso de forma responsável.
Recomenda-se aos utilizadores que configurem a aplicação antes de conduzir. Também é recomendado que utilizem exclusivamente a interação por voz enquanto o veículo estiver em movimento, respeitando todas as leis de trânsito locais. Este é o princípio do Apple CarPlay e até do Android Auto.
A atualização representa mais um passo na integração de assistentes de IA em ambientes do dia-a-dia, mas as limitações destacam preocupações persistentes sobre a segurança, o controlo e o acesso a dados sensíveis de condução.
Ainda dem que o tema é Apple Car Play, digo isto porque a Apple todos os anos faz actualizações de softwares e o mesmo não se passa com as marcas automoveis, ou seja estas não acompanham as alterações feitas pela Apple. No meu caso especifico ao fim de dois anos deixei de ter o Car Play a funcionar no meu Toyota porque a marca não acompanhou a evolução. Deveria haver um periodo minimo, mais alargado para que a compatibilidade continuasse a ser garantida.