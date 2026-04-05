ChatGPT chegou ao Apple CarPlay! Já pode conversar com a IA no carro

Com a profusão de modelos de IA, estes tendem a ganhar novos espaços e a procurar novas utilizações. É o que a OpenAI fez agora com o ChatGPT. Esta IA passou a estar disponível no carro, desta vez através do Apple CarPlay. É ainda limitado, mas abre a porta a funcionalidades únicas em breve.

ChatGPT chegou ao Apple CarPlay

A OpenAI lançou uma nova versão do ChatGPT focada na voz, concebida para o Apple CarPlay. Esta permite aos condutores interagir com o assistente de IA utilizando comandos de voz sem utilizar as mãos enquanto conduzem. A funcionalidade está disponível nos modelos de iPhone compatíveis com o iOS 26.4 e funciona através da aplicação móvel ChatGPT.

Após a instalação e ligação, os utilizadores podem abrir a aplicação ChatGPT via CarPlay. Além disso, podem iniciar uma nova conversa por voz, continuar as conversas existentes utilizando a entrada de voz. O objetivo da implementação é integrar a assistência de IA em ambientes de condução, oferecendo uma experiência mais natural e sem o uso das mãos para os utilizadores.

Apesar da nova funcionalidade, a funcionalidade apresenta restrições significativas. A OpenAI confirmou que o ChatGPT Voice no CarPlay não consegue aceder a mapas, sistemas do veículo ou dados de localização em tempo real. Também não consegue controlar outras aplicações, como ferramentas de navegação ou serviços de mensagens.

Pode conversar com a IA no carro

Por outras palavras, não pode funcionar como um assistente de condução para fornecer direções ou orientações de percurso. A OpenAI divulgou também orientações de segurança, recomendando aos condutores que utilizem o recurso de forma responsável.

Recomenda-se aos utilizadores que configurem a aplicação antes de conduzir. Também é recomendado que utilizem exclusivamente a interação por voz enquanto o veículo estiver em movimento, respeitando todas as leis de trânsito locais. Este é o princípio do Apple CarPlay e até do Android Auto.

A atualização representa mais um passo na integração de assistentes de IA em ambientes do dia-a-dia, mas as limitações destacam preocupações persistentes sobre a segurança, o controlo e o acesso a dados sensíveis de condução.