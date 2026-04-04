Como a NASA aprovou o iPhone 17 Pro Max para a missão espacial Artemis II

As primeiras imagens do lançamento da Artemis II mostraram um iPhone a flutuar no interior da nave espacial. Eis como o smartphone da Apple foi aprovado para voar no espaço.

A NASA é muito rigorosa no que diz respeito aos itens que são enviados para o espaço com astronautas. Com a viagem da Artemis II em torno da Lua, assinala-se a primeira vez que a agência permite que a tripulação leve iPhones para o espaço.

Trata-se de um marco importante, uma vez que a NASA tem regras estritas sobre o que realmente vai para o espaço, bem como testes rigorosos correspondentes. Na sexta-feira, o The New York Times noticiou o que o iPhone 17 Pro Max teve de enfrentar para ser autorizado na cabine.

O processo é “bastante complexo e demorado”.

Explicou Tobias Niederwieser, professor assistente de investigação da BioServe Space Technologies. O instituto de investigação teve de passar por testes semelhantes para incluir a sua carga útil na missão Artemis I.

Artemis II exigiu quatro fases de aprovação

A primeira de quatro fases envolve a aprovação pelo painel de segurança, realizando verificações iniciais ao hardware. A segunda fase procura riscos potenciais, como peças móveis ou materiais que possam estilhaçar, como o vidro.

A terceira fase visa desenvolver planos para evitar os problemas identificados na segunda fase, sempre que possível. A quarta fase verifica então se os planos da terceira fase funcionam efetivamente.

Testes rigorosos por boas razões

Os testes aos iPhones para utilização no espaço surgiram em fevereiro, representando uma mudança invulgar para a NASA. A agência não só é lenta a testar hardware, como é extremamente cautelosa na aprovação de novos equipamentos para voo.

Por exemplo, a mais recente câmara autónoma para a missão Artemis II era uma DSLR da Nikon de 2016, bem como algumas câmaras GoPro com cerca de uma década.

Niederwieser explicou que este processo protege a tripulação e a nave de várias formas. Enquanto o vidro partido normalmente cairia ao chão devido à gravidade, protegendo os utilizadores através do uso de calçado, no espaço os fragmentos flutuariam perigosamente no ar.

Fragmentos de vidro poderiam atingir o rosto de um astronauta nestas circunstâncias. Ou, ao colidirem com equipamento, poderiam causar problemas, incluindo ficarem presos e interferirem com o movimento de outros sistemas.

Para além do que pode correr mal se um dispositivo se partir num ambiente sem gravidade, existem também preocupações com a exposição à radiação para hardware enviado para o espaço. Como a vida depende de alguns sistemas, estes têm de ser verificados repetidamente para garantir que não falham em órbita.

É por isso que ainda se vê o processador G3 PowerPC a ser utilizado em órbita.

A Apple afirmou no relatório que não teve qualquer envolvimento no processo de aprovação da NASA, mas que foi a primeira vez que um iPhone foi qualificado para órbita e utilização prolongada fora da Terra.

A empresa realiza testes extensivos de durabilidade nos seus dispositivos e revelou alguns dos processos extremos em julho de 2025. No entanto, apesar de testar quedas, temperaturas extremas e até luz de alta intensidade, não parece que a Apple realize testes em ambiente de ausência de gravidade.

Um pequeno passo para os “telemóveis” da NASA

Os iPhones autorizados pela NASA não serão utilizados de forma crítica na missão. As unidades serão usadas pelos astronautas para documentar a experiência e captar momentos importantes.

Não haverá oportunidade para os iPhones serem utilizados de formas mais convencionais. Não será permitido ligarem-se à Internet nem ao Bluetooth enquanto estiverem no espaço.

Fora da aprovação da NASA, os smartphones já chegaram ao espaço anteriormente, mas sobretudo em operações privadas.

Isto inclui a missão Inspiration4, em 2021, que utilizou um iPhone para fotografar a Terra. A última missão do vaivém espacial, em 2011, também levou dois iPhone 4 para uma experiência.