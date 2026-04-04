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Como a NASA aprovou o iPhone 17 Pro Max para a missão espacial Artemis II

· Apple 5 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Mapril says:
    5 de Abril de 2026 às 11:45

    E aproveitam para fazer propaganda. Nas missões Apollo levavam relógios Omega. Podiam ter levado Seiko ou Casio, era igual, mas… estava muito dinheiro em jogo.

    Responder
  2. vender a madeira says:
    5 de Abril de 2026 às 15:48

    Mas o android porque é que nao foi escolhido se é desenvolvido por americanos? Estranho, nao é?

    Responder
    • Mico.se says:
      5 de Abril de 2026 às 17:03

      Talvez porque o iPhone seja de design americano e o sistema operativo que o equipa também.
      Quanto ao Cuscoid, bem, já sabe… só pixeis

      Responder
    • Paulo says:
      5 de Abril de 2026 às 18:51

      Era um risco levar um android até percebo a NASA. Com a quantidade de malware que existe no mundo android era um risco grande. Não é que não tenha smartphones de grande qualidade, mas o sistema operativo é inseguro, problematico e dá poucas garantias de segurança.

      Responder

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