Cuidado com esta IA da Google! Apresenta resultados prejudiciais para a saúde
Quase todos já usaram a IA do Google para pesquisas pessoais ou relacionadas com a saúde. A empresa oferece até um modo de resumo gerado por IA no seu motor de pesquisa para encontrar rapidamente respostas às perguntas realizadas. Esta funcionalidade é conhecida como Visão Geral da IA e, em muitos casos, dá respostas que podem colocar em causa a saúde dos utilizadores.
Cuidado com esta IA da Google!
De facto, a Google teve de desativar esta ferramenta para determinadas consultas após descobrir que fornecia respostas falsas e enganosas. Quem ainda tem acesso a para estes fins, deve parar pare de a usar imediatamente. Como descobriu o The Guardian, a funcionalidade de Visão Geral da IA tem respondido a perguntas médicas dos utilizadores há meses com dados e informações imprecisas que podem colocar a saúde em risco.
O jornal revela vários exemplos significativos, como um em que a IA aconselhou os doentes com cancro do pâncreas a evitarem alimentos ricos em gordura. Vários especialistas confirmaram que, se um doente deixar de incluir este tipo de alimentos na sua dieta, isso pode aumentar o risco de morte pela doença.
A IA da Google também forneceu resultados erróneos relacionados com testes de função hepática ou exames de deteção de cancro em mulheres, levando potencialmente as pessoas com estas condições a acreditar que estão saudáveis ou a ignorar sintomas reais. O recurso chegou a produzir resultados falsos relacionados com a saúde mental, o que poderia levar as pessoas a evitarem procurar ajuda genuína.
Resultados prejudiciais para a saúde
O jornal The Guardian refere que, desde a publicação da sua investigação, a Google tem desativado discretamente os resultados para algumas consultas médicas. A IA da empresa, por exemplo, já não exibe informações relacionadas com testes de função hepática. No entanto, uma pequena variação na questão, como o uso de siglas médicas em vez do nome da doença, é suficiente para que a funcionalidade Visão Geral da IA volte a fornecer resultados que podem ser enganadores.
A Google respondeu afirmando que investe constantemente “na qualidade das análises de IA”, especialmente em temas relacionados com a saúde. A empresa sublinha que, geralmente, a sua IA fornece “informações precisas”. No entanto, o veículo de comunicação mencionado também observou que a empresa modifica os resultados consoante como a pergunta é formulada, mesmo que se trate da mesma consulta.
Em todo o caso, e embora a IA da Google ofereça agora resultados médicos limitados, é melhor evitar utilizar esta ferramenta para consultas relacionadas com a saúde. Em vez disso, consultar especialistas ou o seu centro de saúde.
é igual a um medico do SNS, dão alta aos utentes e morrem depois..
não se fica pior com a AI
Zé, por vezes ter tempo para escrever, não quer dizer que sejas obrigado a fazê-lo, tens de acalmar os teus impulsos.
Logo ao jantar, quando a tua esposa (supostamente médica?!!) perguntar o que fizeste hoje, não esqueças de lhe mencionar o que escreveste aqui 😉
Quase adivinho que ele vai responder que a esposa trabalha no privado e isso nunca lhe aconteceu