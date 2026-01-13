Cuidado com esta IA da Google! Apresenta resultados prejudiciais para a saúde

Quase todos já usaram a IA do Google para pesquisas pessoais ou relacionadas com a saúde. A empresa oferece até um modo de resumo gerado por IA no seu motor de pesquisa para encontrar rapidamente respostas às perguntas realizadas. Esta funcionalidade é conhecida como Visão Geral da IA ​​e, em muitos casos, dá respostas que podem colocar em causa a saúde dos utilizadores.

Cuidado com esta IA da Google!

De facto, a Google teve de desativar esta ferramenta para determinadas consultas após descobrir que fornecia respostas falsas e enganosas. Quem ainda tem acesso a para estes fins, deve parar pare de a usar imediatamente. Como descobriu o The Guardian, a funcionalidade de Visão Geral da IA ​​tem respondido a perguntas médicas dos utilizadores há meses com dados e informações imprecisas que podem colocar a saúde em risco.

O jornal revela vários exemplos significativos, como um em que a IA aconselhou os doentes com cancro do pâncreas a evitarem alimentos ricos em gordura. Vários especialistas confirmaram que, se um doente deixar de incluir este tipo de alimentos na sua dieta, isso pode aumentar o risco de morte pela doença.

A IA da Google também forneceu resultados erróneos relacionados com testes de função hepática ou exames de deteção de cancro em mulheres, levando potencialmente as pessoas com estas condições a acreditar que estão saudáveis ​​ou a ignorar sintomas reais. O recurso chegou a produzir resultados falsos relacionados com a saúde mental, o que poderia levar as pessoas a evitarem procurar ajuda genuína.

Resultados prejudiciais para a saúde

O jornal The Guardian refere que, desde a publicação da sua investigação, a Google tem desativado discretamente os resultados para algumas consultas médicas. A IA da empresa, por exemplo, já não exibe informações relacionadas com testes de função hepática. No entanto, uma pequena variação na questão, como o uso de siglas médicas em vez do nome da doença, é suficiente para que a funcionalidade Visão Geral da IA ​​volte a fornecer resultados que podem ser enganadores.

A Google respondeu afirmando que investe constantemente “na qualidade das análises de IA”, especialmente em temas relacionados com a saúde. A empresa sublinha que, geralmente, a sua IA fornece “informações precisas”. No entanto, o veículo de comunicação mencionado também observou que a empresa modifica os resultados consoante como a pergunta é formulada, mesmo que se trate da mesma consulta.

Em todo o caso, e embora a IA da Google ofereça agora resultados médicos limitados, é melhor evitar utilizar esta ferramenta para consultas relacionadas com a saúde. Em vez disso, consultar especialistas ou o seu centro de saúde.