Sam Altman acusa empresas de “AI washing”
À medida que o debate sobre o verdadeiro impacto da Inteligência Artificial (IA) na força de trabalho continua, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, acusou as empresas de "AI washing".
Numa tendência reforçada nos últimos anos, o setor tecnológico tem sido tema de manchete pelos despedimentos que têm alegadamente resultado da implementação da IA nos processos das empresas.
Enquanto organizações justificam a redução da força de trabalho com a IA, líderes tecnológicos de destaque, como o diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, alertam para uma substituição dos seres humanos nos escritórios, com a IA a eliminar potencialmente 50% dos cargos de entrada em funções administrativas.
O diretor-executivo da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, por exemplo, sugeriu que a empresa poderá reduzir a sua força de trabalho de 3000 pessoas em um terço até 2030, em parte devido à aceleração da IA.
Segundo o Relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Económico Mundial, cerca de 40% dos empregadores esperam seguir este caminho e reduzir equipas no futuro como consequência da IA.
O chamado "AI washing"
Apesar de alguns executivos sustentarem a redução da força de trabalho com a IA, um estudo publicado pelo National Bureau of Economic Research, este mês, contraria essa justificação.
A análise concluiu que entre milhares de executivos de topo inquiridos, nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália, quase 90% afirmaram que a IA não teve impacto no emprego nas empresas ao longo dos últimos três anos, após o lançamento do ChatGPT no final de 2022.
Baseando-se em dados do Current Population Survey, do Bureau of Labor Statistics, a investigação do Yale Budget Lab não encontrou diferenças significativas na evolução da composição das profissões nem na duração do desemprego entre trabalhadores em funções com elevada exposição à IA, desde o lançamento do ChatGPT até novembro de 2025.
Os números indicam que, até ao momento, não existem mudanças laborais relevantes relacionadas com a IA.
Neste sentido, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, afirmou que algumas empresas estão a praticar o chamado "AI washing" no que diz respeito aos despedimentos, atribuindo falsamente as reduções de pessoal ao impacto da tecnologia.
Não sei qual é a percentagem exata, mas há algum AI washing em que as pessoas culpam a IA por despedimentos que fariam de qualquer forma, e depois há também algum deslocamento real de empregos causado pela IA, de vários tipos.
Disse Altman, à CNBC TV18, durante o India AI Impact Summit, na quinta-feira.
Conforme explorado pela Fortune, este conceito tem ganhado força, à medida que os dados que vão surgindo sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho retratam um cenário ainda inconclusivo sobre se a IA está realmente a ocupar empregos humanos.
Aliás, segundo Martha Gimbel, diretora-executiva e cofundadora do Yale Budget Lab, à Fortune, no início deste mês, "independentemente da forma como se olha para os dados, neste momento exato não parece haver grandes efeitos macroeconómicos".
Na perspetiva da diretor-executiva, a prática de "AI washing" deve-se ao facto de algumas empresas tentarem justificar margens e receitas em queda, que resultam da dificuldade em lidar com consumidores cautelosos e tensões geopolíticas, culpando a IA.
Pois, despedir sem mais cheira a negócios que não vão bem. Se se disser que é por causa da substituição por IA parece uma reestruturação, dá ideia de modernização, de progresso.
não tem nada a ver com os negócios não irem bem, já toda a gente percebeu que vem aí a pior crise do sec XXI e em vez de fazerem como em 2008 que foram apanhados com as calças na mão, estão a reestruturar já, diminuindo custos fixos recorrentes para aguentarem os maus anos que se avizinham, na maior parte dos casos a AI é a desculpa, é nova trend por isso não fica mal dizer e ainda como dizes vende a ideia que a empresa está a modernizar-se o que pode até aumentar o seu valor em bolsa