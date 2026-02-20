Google dá três novidades ao Chrome para tornar este browser ainda melhor

A Google não abranda nas novidades do Chrome e quer fazer deste browser um exemplo do que esta ferramenta deve ser. Quer, acima de tudo, criar uma solução para todas as ocasiões, mesmo quando os utilizadores não estiverem a navegar na Internet. A prova disso surge agora, com a chegada de 3 novas capacidades para este browser que domina neste mercado.

Google dá três novidades ao Chrome

O Chrome já tem várias ferramentas de produtividade integradas, como grupos de separadores, tradução, preenchimento automático e muito mais. Agora, a Google adiciona ainda mais funcionalidades a esta lista com uma nova atualização. No total, o browser vai receber três novas funcionalidades práticas.

A Google anunciou o lançamento de três novas funcionalidades para o Chrome. O primeiro deles é a visualização dividida, que permite visualizar dois separadores em simultâneo. Se costuma alternar entre separadores com frequência, esta funcionalidade deve ajudar a otimizar o seu trabalho. Embora outros navegadores já tenham implementado esta funcionalidade, é ótimo vê-la finalmente chegar ao Chrome.

Com esta capacidade única, ficará mais simples trabalhar em tarefas que requeiram acesso a dois separadores. Toda a informação estará disponível de forma alargada e pronta a ser consultada ou copiada para outros separadores. Cabe ao utilizador usar esta nova área alargada para que seja ainda mais produtivo.

Tudo para tornar este browser ainda melhor

A segunda novidade é para os seus documentos PDF. O visualizador de PDF do Chrome conta finalmente com uma ferramenta de anotações. Antes, era necessário descarregar um PDF e abrir uma aplicação separada para fazer alterações. Agora, pode marcar documentos, fazer anotações e adicionar a sua assinatura, tudo diretamente no browser.

A última funcionalidade adicionada ao browser nesta atualização é o “Guardar no Google Drive”. Antes, para guardar um ficheiro no Google Drive, era necessário descarregá-lo primeiro e depois carregá-lo. Com o “Guardar no Google Drive”, pode agora guardar o ficheiro diretamente no Drive, eliminando este passo intermédio. Para aceder ao “Guardar no Google Drive”, basta clicar no ícone do Google Drive no visualizador de PDF.

Esta atualização chega precisamente quando a Google está a implementar a funcionalidade de fixar separadores no Chrome para Android. Além disso, mostra como este browser ainda pode evoluir e tornar-se ainda melhor e mais capaz para os milhões de utilizadores que tem.