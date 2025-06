Ações da Tesla caem 14% após choque entre Musk e Trump! SpaceX também é afetada

Depois de meses em que foram muito próximos, Elon Musk e Donald Trump parece estarem em rota de colisão. O tema surgiu ontem de forma mais visível, mas há alguns dias que as relações se deterioraram. Um dos grandes prejudicados agora parece ser a Tesla, que viu as suas ações a cair. A SpaceX parece estar a seguir o mesmo sentido negativo.

Musk x Trump: ações da Tesla caem

Os dois líderes estão agora a enfrentar-se. O responsável da Tesla está a levantar a voz, acusando o presidente norte-americano de aparecer no processo judicial de Jeffrey Epstein. Por sua vez, Donald Trump ameaça cortar todos os negócios da Casa Branca com o bilionário. No Nasdaq, a Tesla regista a sua maior queda em cinco anos.

Uma queda como esta não ocorria desde setembro de 2020. Em Wall Street, a dramática rutura da colaboração entre Donald Trump e Elon Musk levou as ações da Tesla a cair a pique. Ao final da tarde em Nova Iorque, apenas trinta minutos antes do fecho, a fabricante automóvel liderada por Elon Musk caiu quase 17%, antes de finalmente se ajustar com uma queda de 14,24% no dia, representando uma capitalização bolsista de 152 milhões de dólares.

A avaliação da Tesla voltou a ficar abaixo da marca dos mil milhões de dólares, atingindo esta quinta-feira os 916 milhões de dólares. Segundo a Bloomberg, a fortuna de Elon Musk caiu a pique 33,9 milhões de dólares após esta disputa aberta e as suas repercussões no mercado bolsista.

SpaceX também é afetada nesta onda

O preço das ações da Tesla caiu, assim, todo o seu desempenho registado nas sessões entre 8 de maio e esta quinta-feira, 5 de junho. A empresa mantém-se em alta face ao seu nível mais baixo do ano, 8 de abril, mas uma queda tão brutal como a desse dia não ocorria há cinco anos. As ações da Tesla perderam 24,94% desde o início do ano.

Na sua plataforma Truth Social, Donald Trump reforçou que fechar contratos com as empresas do bilionário, entre elas a SpaceX, pouparia dinheiro real ao país. O que pode ter assustado os investidores foi a seguinte declaração: "Elon estava fora de si, pedi-lhe para sair, retirei-lhe o mandato que obrigava toda a gente a comprar carros elétricos que mais ninguém queria e ele ficou LOUCO!"

As implicações da implosão desta dupla já eram evidentes no passado fim de semana, quando Donald Trump rejeitou a nomeação de Jared Isaacman para o cargo de administrador-geral da NASA. Ao rejeitar o homem cuja candidatura ele próprio anunciara com o seu apoio, o presidente norte-americano estava a descartar um amigo próximo de Elon Musk, cliente da sua empresa SpaceX.