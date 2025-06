WhatsApp poderá criar o seu próprio ChatGPT em segundos e será gratuito

A IA da Meta no WhatsApp, ainda que não interesse a todos, não se quer limitar a somente receber perguntas. A Meta procura formas de melhorar o seu modelo de linguagem e utiliza a aplicação de mensagens mais popular do mundo para apresentar as suas ferramentas. Para isso permitirá criar o seu próprio ChatGPT em segundos e será gratuito.

WhatsApp poderá criar o seu próprio ChatGPT

Numa novidade esperada para breve, irá copiar uma das ferramentas mais úteis do ChatGPT. Falamos dos GPTs personalizados. Ainda que nem todos entendam este cenário, o WhatsApp teve este detalhe em consideração e tornou esta funcionalidade acessível a todos.

Um GPT personalizado é uma ferramenta ChatGPT que permite criar um chatbot com uma ideia, objetivo, voz e tom específicos. Não é uma IA geral, mas sim um chat independente criado para um propósito mais específico. Os exemplos deste tipo de agentes existem e podem ser usados de forma quase diária e por todos, para funções específicas.

O WhatsApp vai agora copiar isso e tem a novidade quase pronta. Os chatbots personalizados foram apresentados na versão beta da aplicação, revelando que a empresa incluirá uma abordagem simplificada. Será fácil de utilizar para que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, crie os seus próprios chatbots.

Meta AI abre as portas aos GPTs para todos

O processo parece muito simples. Algumas capturas de ecrã divulgadas mostram que o WhatsApp irá pedir que seja criada um breve aviso indicando o objetivo do chatbot. Em seguida, detalhará outros aspetos, como a voz que irá utilizar, o tom da conversa, o entusiasmo das respostas e o papel que irá assumir.

A configuração terá respostas predefinidas para estes parâmetros, mas também se pode escolher as próprias, permitindo que a IA do Meta as compreenda perfeitamente. Basicamente, é uma ferramenta para criar um chatbot muito mais intuitivo em certos aspetos, em vez de tão genérico como o chat principal do Meta AI.

A boa notícia é que não vai demorar muito. O WhatsApp já testa estes chatbots personalizados com alguns testadores beta no iOS e Android, sendo somente uma questão de tempo até que cheguem oficialmente a quase todos os dispositivos móveis. Além disso, agora que o Meta AI chegou à Europa, o WhatsApp já não deve diferenciar entre mercados e lançar GPTs personalizados ao estilo ChatGPT em todo o mundo.